Василий Уткин посмеялся над медалями избитых Кокориным и Мамаевым чиновников

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал тот факт, что президент России Владимир Путин наградил главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина, которые пострадали в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым."Было бы смешно, если взаимосвязано. Но вообще обычно эта бюрократия занимает сильно больше недели", - написал Уткин в своем твиттере.Путин вручил Паку и Гайсину медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орден Александра Невского за вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа".