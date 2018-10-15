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Василий Уткин посмеялся над медалями избитых Кокориным и Мамаевым чиновников

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал тот факт, что президент России Владимир Путин наградил главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина, которые пострадали в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

"Было бы смешно, если взаимосвязано. Но вообще обычно эта бюрократия занимает сильно больше недели", - написал Уткин в своем твиттере.

Путин вручил Паку и Гайсину медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орден Александра Невского за вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа".
Теги: Уткин Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:07
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(6)
#6  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 20:32)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
тысячи подобных представлений остаются без внимания президента. Спорить будешь?
А здесь как то странно были выбраны всего 2 и оба фигуранты избиения. Причём сразу после факта. Хотя, как ты сам пишешь не один месяц дела лежали под сукном. Да Путен про них до Мамаева Кокорища и не слышал никогда.


Спорить не буду. smirk Законодательство будет меняться. Мамаев с Кокориным информационными паровозами пошли. Уже и Тигиева с Тарасовым посадить пресса хочет. На неделе ещё футболисты всплывут. Малолетку зенитовскую, что "сосать-сосать" не притянут, наверное. Путин про фигурантов слышал по-любому. Чай, Монако было уже.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 20:21)
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ziggy
Цитата: Сибирячок
Уверен на все сто, что не будь стула, не было бы ни медалей, ни орденов у этих пильщиков.


Будь уверен на все 146, что медали бы были без стула. Награждение распильщиков-казнокрадов и не только, президентом согласовываются за месяцы до. С исключением особо срочных посмертных и прочих геройских наград.

тысячи подобных представлений остаются без внимания президента. Спорить будешь?
А здесь как то странно были выбраны всего 2 и оба фигуранты избиения. Причём сразу после факта. Хотя, как ты сам пишешь не один месяц дела лежали под сукном. Да Путен про них до Мамаева Кокорища и не слышал никогда.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 20:17)
  • +1
  •  (9)
online

Это было бы смешно. если не было б так грустно(с). Мир не изменился. сословие высшей расы откровенно издевается над низшей. да и куй бы с ними. По Писанию они в реинкарнации станут земляными червяками , а нормальные герои с стулом в мощных руках превратятся в ангелов с крыльями за спиной. Это не шутка. господа.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 20:16)
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Уверен на все сто, что не будь стула, не было бы ни медалей, ни орденов у этих пильщиков.


Будь уверен на все 146, что медали бы были без стула. Награждение распильщиков-казнокрадов и не только, президентом согласовываются за месяцы до. С исключением особо срочных посмертных и прочих геройских наград.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 20:14)
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Я тоже долго смеялся,когда Вася со стула навернулся
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 20:12)
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уверен на все сто, что не будь стула, не было бы ни медалей, ни орденов у этих пильщиков.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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