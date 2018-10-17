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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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"Может на меня нападете? Или на Карелина?" - боксер Денис Лебедев обратился к Кокорину и Мамаеву

Чемпион мира по боксу Денис Лебедев прокомментировал скандал вокруг футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

"Эти ребята только и могут, что на чиновников и водителей нападать, да и то не один на один. Это всё, на что их хватает.

Их позорные выходки не просто отбрасывают тень на весь российский спорт, они отворачивают от него и весь западный мир, убивают уважение к российскому спорту на международной арене.

Предлагаю этим парням напасть на меня или на депутата Госдумы Александра Карелина. Посмотрим, какой будет результат", - сказал Лебедев.

Известия
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 10:25
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(16)
#19  JaapStam  JaapStam (Сегодня, 12:08)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не таких быков валили, борцовский ковер и драка на улице разные вещи.
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
#18  Barmaley   (Сегодня, 11:59)
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online

А что не так сказал Денис? Ему гонорары Кокорина и Мамаева не снились даже, хотя бокс более травмоопасный вид спорта чем футбол. Так что ему обидиться на весь мир и пойти мочить всех подряд на парковках? А результат будет один из двух если подниимутся на Лебедева: либо стометровка футболистов с побитием рекорда Усейна Болта, либо редкий пульс и капельница в реанимации.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#17  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 11:54)
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online

Кокорин и Мамаев, конечно, ничего хорошего не сделали. И наказания достойны.
Но вот всем этим боксерам, борцам лучше бы помолчать.
Сколько пьяных драк устраивают такие вот бойцы - так на пару сотен Кокориных хватает. И с совсем другим исходом. За убийство некоторые условно получают, после того, как за них вступаются кто надо.
Просто нашла коса на камень. Богатый футболер против непростого чиновника.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#16  yu.gnedash  г.Краснодар (Сегодня, 11:43)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Они не узнавали профессии,водитель вполне мог оказаться боксером и тогда судили бы его!
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#15  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:26)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
отловили , оторвали от дерева . Сказали , что ты не любишь родину


- Кот, Родина в опасности !
- Это не я, тащ прапорщик. Я не виноват.
- Кот, ты должен пожертвовать собой во благо Отечества !
- Я уже пожертвовал собой, когда бабушка отнесла меня в ветклинику. Надеюсь, Отечество довольно.
- Кот, враг у ворот !
- Заприте калитку. И вообще, тащ прапорщик, охрана забора - это к Тузику.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#14  yuri  спб (Сегодня, 11:20)
  • +1
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online

Цитата: Пивовед
это какой-то слишком изощрённый и не в меру дорогой способ душегубства- использовать истребитель, чтоб угробить одного сидящего в нём кота.

Не сам же кот посадил себя в последнюю (крайнюю) модель истребителя. Пацифист смотрел как ракеты уходили по своим целям автоматом. Самолет полностью был напичкан электроникой, кот закурил . Щас все будет хорошо.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#13  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:14)
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Пивовед
СССР не согласен с кисой.
кстати..
киса пойдёт на фронт, или в подвале отсиживаться будет ?

Уйду в дезертиры , сэр. Но однако его отловили , оторвали от дерева . Сказали , что ты не любишь родину и посадили в истребитель- надо. Кот взял форсаж на взлет . Самолет мягко оторвался от полосы. Сэр спросил нежно - приборы? - 200. Что значит 200?- а что приборы? Убью- прошептал кот прикованный к штурвалу)


это какой-то слишком изощрённый и не в меру дорогой способ душегубства- использовать истребитель, чтоб угробить одного сидящего в нём кота.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#12  yuri  спб (Сегодня, 11:09)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Пивовед
СССР не согласен с кисой.
кстати..
киса пойдёт на фронт, или в подвале отсиживаться будет ?

Уйду в дезертиры , сэр. Но однако его отловили , оторвали от дерева . Сказали , что ты не любишь родину и посадили в истребитель- надо. Кот взял форсаж на взлет . Самолет мягко оторвался от полосы. Сэр спросил нежно - приборы? - 200. Что значит 200?- а что приборы? Убью- прошептал кот прикованный к штурвалу)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:08)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
[
Цитата: yuri
Но однако столько лизоблюдов не приснятся даже в кошмарном сне.

тсар харошый, это плахеи боляре иво омбанывають..

Цитата: yuri
Играть на 3 фронта бесполезное занятие.

СССР не согласен с кисой.
кстати..
киса пойдёт на фронт, или в подвале отсиживаться будет ?

Цитата: yuri
Вовик сделал все можно что только что умел умный мужик.

дада..
невдь по 40 $- бензин по 6,50 руб.
невдь по 80 $- бензин по 50 р.

эффективный манагемент- это призвание.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#10  yuri  спб (Сегодня, 10:56)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Пивовед
фигня- ему не привыкать отправлять на Олимпийские игры остатки спортсменов из разгромленной сборной без гимна, без флага, без права упоминать имя собственной страны согласно требовательного запрета, установленного негосударственной организацией.

Дядя, Вовик сделал все можно что только что умел умный мужик. Но однако столько лизоблюдов не приснятся даже в кошмарном сне. Кот его не оправдывает и не осуждает. Играть на 3 фронта бесполезное занятие.Мир так стар.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:49)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
отворачивают от него и весь западный мир

Вован покраснел. Вся работа по восстановлению нации пошла прахом).


фигня- ему не привыкать отправлять на Олимпийские игры остатки спортсменов из разгромленной сборной без гимна, без флага, без права упоминать имя собственной страны согласно требовательного запрета, установленного негосударственной организацией.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#8  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 10:48)
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Краснодар»
а не поздно ли ты решил по пиарится на этой теме???
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#7  Miss_Z  Москва (Сегодня, 10:47)
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
у кого из боксеров еще не брали интервью на эту тему? не все еще высказались?


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 10:44)
  • 0
  •  (6)
online

отворачивают от него и весь западный мир

Вован покраснел. Вся работа по восстановлению нации пошла прахом).


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:43)
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
мешков избивать много ума не надо.

особенно , стулом , и толпой.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#4  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:43)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
ну мешков избивать много ума не надо. а как гасиева дали быстренько в штаны навалил. так что иногда лучше сидеть и молчать.

Ну Гасиева многие боятся, а значит уважают!) Так то согласен. Но подгон мешков давняя забава со времен Тайсона...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#3  Skyline  СПБ (Сегодня, 10:40)
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord
Цитата: Skyline
бгг выпендрился чемпион по избеению пенсионеров боксеров

Кого подгоняли как претендентов, того и бил, но один на один, заметь....

ну мешков избивать много ума не надо. а как гасиева дали быстренько в штаны навалил. так что иногда лучше сидеть и молчать.


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#2  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:38)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
бгг выпендрился чемпион по избеению пенсионеров боксеров

Кого подгоняли как претендентов, того и бил, но один на один, заметь....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 10:36)
  • 0
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
бгг выпендрился чемпион по избеению пенсионеров боксеров


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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