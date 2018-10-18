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Сергей Семак: Нету не смог принять участия в тренировке, Паредес, Мак и Мевля еще не вернулись из сборных

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу чемпионата России против "Динамо".

– Интервью закончится – какую проблему будете решать?

– Проблем-то нет. Разве что вопросы по травмированным игрокам – на кого можно рассчитывать, на кого нет. Вы же знаете, обычно вопросы все выскакивают спонтанно, когда не ждешь. Думаешь, человек готов, а оказывается, все иначе. Буду смотреть матчи московского "Динамо", ближайшего соперника.

– Кто травмирован после сборных?

– Сегодня не смог принять участия в тренировке Луиш Нету. Кто-то работал в облегченном режиме, кто-то еще не вернулся из сборной. Голова занята вот этим.

– Кто же не успел вернуться?

– Паредес, Мак и Мевля.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Паредес Мак Мевля Семак Зенит
Сегодня, 18:19
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#1  46avangard   (Сегодня, 18:24)
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Я болею за Семака ))) надеюсь так можно
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
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