- Что сделало "Торпедо" после возвращения в РПЛ? Тренер остался, может прийти Марио Фернандес. Всю остальную команду надо "сжечь". Никто из состава "Торпедо" не сможет играть в РПЛ. Но сейчас у многих команд проблемы. Так что всё возможно, - передаёт слова Маслова Metaratings.ru.
Московское "Торпедо" сезон-2024/2025 завершило на втором месте в Первой лиге, набрав 65 очков в 34 матчах, и напрямую вышло в Российскую премьер-лигу на сезон-2025/2026.
Ранее появилась информация, что чёрно-белые могут заключить контракт с находящимся без клуба экс-защитником ЦСКА и "Зенита" Марио Фернандесом.
Экс-президент Маслов: никто из "Торпедо" не сможет играть в РПЛ. Всю команду, кроме Марио Фернандеса, надо "сжечь"
Экс-президент "Торпедо" Денис Маслов высказал мнение о перспективах чёрно-белых в РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"