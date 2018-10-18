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Властимил Петржела: готов тренировать "Зенит-2" или молодежную команду

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела рассказал, что с января 2019 года хочет продолжить карьеру не в Чехии.

" Мне в Чехии надоело. Там я тренировал все команды, какие только можно. Хочу снова поработать за рубежом. Ближе всего, конечно, Россия. Я знаком с местным футболом, знаю русский язык, мне здесь все нравилось, когда я тут работал. Не рассматриваю варианты дальних чемпионатов, вроде Австралии. Не хочется уезжать настолько далеко. А в России мне все знакомо, а русский язык — что очень важно — мне почти как родной. Я готов тренировать "Зенит"-2 или молодежную команду. Если бы руководство "Зенита" сделало такое предложение, то я бы согласился. Нет ничего более увлекательного, чем открывать новые таланты", - цитирует Петржелу "Спорт день за днем".
Теги: Петржела Зенит-2
Сегодня, 23:06
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#1  liasport433   (Сегодня, 23:19)
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Смысл? Не самый плохой тренер который был у щенита, но реально смысл? Они скупают ток всех
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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