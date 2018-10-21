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Дядя Степа отчитывает Кокорина. Перфоманс фанатов "Динамо" на матче с "Зенитом" (фото)

Фанаты "Динамо" на матче 11-го тура российской Премьер-Лиги с "Зенитом", который проходит в эти минуты на "Арене Химки», вывесили баннер, которые обыгрывает ситуацию с нападающим петербургской команды Александром Кокориным, ранее выступавшим за столичный клуб. Напомним, Кокорин до 8-го декабря будет находиться в СИЗО за драки.

На изображении Дядя Степа с эмблемой "Динамо" отчитывает детей, на одном из которых нарисована цифра 9 - под этим номером выступает Кокорин.

Теги: Динамо Кокорин Зенит
Сегодня, 15:15
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#4  студия дускай   (Сегодня, 16:14)
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хохо
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#3  Den Garos   (Сегодня, 15:40)
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Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 15:26)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Почему советский дядя Степа, а не жирный полицай с еплом поперек себя шире? Грешат против действительности...

Потому что этот жирный полицай выкормлен за наш счёт. Учитель 15 000 зарабатывает, а полицай получает 50 000.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:19)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Почему советский дядя Степа, а не жирный полицай с еплом поперек себя шире? Грешат против действительности...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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