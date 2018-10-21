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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дядя Степа отчитывает Кокорина. Перфоманс фанатов "Динамо" на матче с "Зенитом" (фото)
Фанаты "Динамо" на матче 11-го тура российской Премьер-Лиги с "Зенитом", который проходит в эти минуты на "Арене Химки», вывесили баннер, которые обыгрывает ситуацию с нападающим петербургской команды Александром Кокориным, ранее выступавшим за столичный клуб. Напомним, Кокорин до 8-го декабря будет находиться в СИЗО за драки.
На изображении Дядя Степа с эмблемой "Динамо" отчитывает детей, на одном из которых нарисована цифра 9 - под этим номером выступает Кокорин.
На изображении Дядя Степа с эмблемой "Динамо" отчитывает детей, на одном из которых нарисована цифра 9 - под этим номером выступает Кокорин.
А вот и по Кокорину творчество подъехало pic.twitter.com/82vbXy6kmx— Alina Matinian (@aamatinyan) October 21, 2018
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