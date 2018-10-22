Сергей Хусаинов: как-то услышав во Владикавказе "зарэжу" собирался не выходить на 2-й тайм. Такой вот плохой Хусаинов

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью корреспонденту порталарассказал об интересном случае в его судейской практике, когда во время матча "Алания" - "Камаз" услышал в перерыве матча в свой адрес угрозу физической расправы.В моей практике был такой эпизод: во Владикавказе я судил матч с «Камазом». Во главе «Алании» тогда был Валерий Газзаев. И на последних минутах первого тайма назначил пенальти в ворота хозяев. Тогда капитан команды Трапанец подходит ко мне и говорит: «Григорьич, мы где играем? Нас во Владикавказе никогда так не судили. Мы даже и к штрафной не могли подойти» (Смеётся). Ну, говорю «идите и бейте пенальти. Он был».- (Смеётся) Не знаю чего он боялся, но команда гостей дрогнула: как это бить пенальти на выезде во Владикавказе? Это был либо 97, либо 95-й год. Даже не помню забили ли они тогда или нет. Но что самое интересное – команду гостей во втором тайме словно подменили. И они проиграли.Что ещё было забавно: в перерыве тогда иду с поля по холлу стоит амбал, и глядя мне в глаза говорит «Зарэжу». Я иду в судейскую, и начинаю переодеваться. Заходит комиссар матча и спрашивает «Сергей, а что происходит?» «Да ничего говорю я. Переодеваюсь. На второй тайм судить не пойду. Мне там один угрожал зарезать – вот пусть он идёт и судит».Что тут началось… Прибегает начальник команды «Брат, я тебе клянусь – ни один волосок с тебя не упадёт». В общем переоделся обратно и доработал матч. Правда команду гостей словно подменили.- Ну как. Нужно же было доходчиво и наглядно объяснить людям что это всё серьёзно. Многие ведь считают, что всё это – лишь хиханьки на хаханьки. Я лишь показал им что вы может быть и можете так себя вести с кем угодно. Но только не со мной. Вот такой вот нехороший человек Хусаинов. (Смеётся)Кстати, потом мне из той-же «Алании» говорили «Сергей, при этом мы знаем что если играем на выезде, и ты судишь – что предвзятого к нам судейства не будет».А так, конечно, имеют место быть фактам, когда идут определённые симпатии тем или иным командам со стороны судей. Это объективно существует.