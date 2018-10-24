Массимо Каррера: я любил даже тех людей, которые в итоге оказались лживыми

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на своей прощальной пресс-конференции заявил, что любил даже тех людей в клубе, которые оказались лживыми."В "Спартаке" я любил независимо от того, чем они занимаются. Я такой человек сам по себе. Я любил тех людей, которые в итоге оказались лживыми. Может быть, им следует стыдиться за то, кем они являются", - сказал Каррера.