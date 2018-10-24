Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Массимо Каррера: я любил даже тех людей, которые в итоге оказались лживыми

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на своей прощальной пресс-конференции заявил, что любил даже тех людей в клубе, которые оказались лживыми.

"В "Спартаке" я любил независимо от того, чем они занимаются. Я такой человек сам по себе. Я любил тех людей, которые в итоге оказались лживыми. Может быть, им следует стыдиться за то, кем они являются", - сказал Каррера.

Rusfootball.info
Теги: Карерра Спартак
Сегодня, 16:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(5)
#9  Gotikaoleg   (Сегодня, 17:30)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Мишу
Не надо оправданий, обвинений, нужно искать в себе причины в отставке с поста ГТ Спартака

Ве позабыли что ОН сделал Чемпионами спустя 16 лет и супер кубок. Один из лучших тренеров в России, который искренне радовался и переживал с командой в каждой игре и это видно по нему в своей тренерской зоне.
И прочитай внимательно в предыдущих интервью в частности того что он винит и себя в этом, и это твое бла бла бла ничего не стоит, если нечего писать лучше не пиши не позорься.
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#8  Frodik  Калуга (Сегодня, 17:29)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
в том сезоне что-то там крепко напортачил глушак, если в спартаке сразу присел и на ЧМ не взяли.
Регистрация: 27.09.2008 [жалоба]
#7  Vlastilinovich   (Сегодня, 17:14)
  • +1
  •  (3)

«Перед (возможно, после) матчем, кажется, с «Ахматом» Глушаков подходил к Федуну с предложением убрать Карреру и посылом «наш тренер Пилипчук», после чего благополучно присел с «травмой» (не допускали играть), а Пилипчука убрали. Ходит разговор про великую фразу, сказанную Каррере: «Это мы тут тренера назначаем. Мы тебя поставили, мы тебя и уберем».

Ну и самый яркий показатель: встреча Карреры с командой после отставки. Были все: «ромашка» Комбаров, опальный Ещенко, севший под Максименко Ребров, порой недовольные Луис, Джикия, Кутепов. И только Глушакова не было. Случайность? В пробке стоял?» – написал Симонов в твиттере.
Регистрация: 19.08.2016 [жалоба]
#6  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:06)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
сам с помощью ОПГ "Ромашка" убрал Аленичева, а теперь удивляется, что они и его предали scream


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#5  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 17:01)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не надо оправданий, обвинений, нужно искать в себе причины в отставке с поста ГТ Спартака
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#4  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 16:56)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
жду мемов: Карера на кресте
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#3  nedva  Russia (Сегодня, 16:42)
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Блин! На прям весь белый и пушистый! Хоть бы раз сказал, что сам виноват во многих решениях, которые повлияли на отставку...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#2  малкавиан  Санта-Моника (Сегодня, 16:40)
  • +4
  •  (6)

а если выкладывать новости по одному предложению, то материала из интервью Карреры хватит на неделю.


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 16:38)
  • -11
  •  (11)

Падре, кот упал наземь, простите все мои тяжкие грехи- Бог простит, сказал посланник бога на земле. Ступай и молись о прощении, негодяй!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.