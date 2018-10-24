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Массимо Каррера - болельщикам: если вы болеете за "Спартак", то вы должны идти на стадион!

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в Москве прокомментировал протесты болельщиков красно-белых, которые намерены бойкотировать матчи московского клуба после отставки специалиста.

- Многие болельщики вас так поддерживают, что уже отказываются идти на стадион.

- Если вы болеете за "Спартак", то вы должны идти на стадион! Игроки и тренеры приходят и уходят, а "Спартак" остается.

– Руководство "Спартака" с вами рассчиталось?

– Да, я расторг контракт. Завтра я могу тренировать новую команду. И если кто-то что-то предложит, пожалуйста. Уезжаю сейчас из России в Бергамо, но не прощаюсь с вашей страной. Мне было хорошо в России. Разве что еды немного не хватало. Итальянская еда нравится больше. Всем советую приехать в Москву, великий город, а Россия – великая страна.

Rusfootball.info
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 16:50
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#6  Paolo_Di_Canio   (Сегодня, 17:33)
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online

Александр Мишу,
Еременко ещё не готов играть полный матч.
Это должно быть очевидно даже для таких как ты.
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
#5  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 17:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Каррера сам себя высек в игре с Арсеналом и признался в этом, надо доверять команде, а не своим ошибочным решениям, выпустить Игната вместо Еремы и сломать игру это как раз и показывает твою некомпетентность, трусость, эгоизм во вред делу и словоблудие на заключительной конференции это сплошь хамелеонство.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#4  ajax101  Москва (Сегодня, 17:25)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
После возвращения в команду Глушакова даже смотреть Спартак не хочется... впрочем в Глазго его точно не будет.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#3  ржд гуд  саратов (Сегодня, 17:12)
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Болеет за:
«Спартак»
Батька,
а если подумать, то, похоже, Каррера ставил тех игроков, которые с меньшей вероятностью могли слить матч. Жизнь показала, что Каррера был слишком хорошего мнения о наших отечественных игроках.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#2  spiri   (Сегодня, 17:01)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
думаю,нудный Кононов не будет так хорош.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 16:54)
  • -5
  •  (7)

Хороший мужик все таки !!

Но в тренерском плане ошибки очевидные ... особенно с ротацией состава ... каждый матч новая линия обороны ... ну какой Петкович ? какой Комбаров ? какой Кутепов (после травмы сразу ...) как можно было этих орлов на Арсенал выпустить дома мля ... ну выпусти Мельгарехо, Джикию и Рассказова ... ну было бы все отлично, выиграли бы 2-0 и тренеровал юы еще много лет ...... играй ты мля этим составом всегда не надо каждый матч что то выдумывать ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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