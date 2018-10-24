Массимо Каррера - болельщикам: если вы болеете за "Спартак", то вы должны идти на стадион!

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в Москве прокомментировал протесты болельщиков красно-белых, которые намерены бойкотировать матчи московского клуба после отставки специалиста.- Если вы болеете за "Спартак", то вы должны идти на стадион! Игроки и тренеры приходят и уходят, а "Спартак" остается.– Да, я расторг контракт. Завтра я могу тренировать новую команду. И если кто-то что-то предложит, пожалуйста. Уезжаю сейчас из России в Бергамо, но не прощаюсь с вашей страной. Мне было хорошо в России. Разве что еды немного не хватало. Итальянская еда нравится больше. Всем советую приехать в Москву, великий город, а Россия – великая страна.