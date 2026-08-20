Встречу прокомментируют Роман Трушечкин и Тимур Журавель.
Матч состоится 23 августа на "Лукойл Арене" в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.
К очной встрече команды подходят соседями по турнирной таблице. "Зенит" после четырех туров занимает второе место с девятью очками, "Спартак" с таким же количеством баллов идет третьим. Лидирует "Краснодар", набравший 12 очков.
Источник: телеграм-канал "Матч Премьер"
Стали известны комментаторы на матч между "Спартаком" и "Зенитом" 23 августа
Стало известно, кто из комментаторов будет работать на центральном матче 5-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" 23 августа.
Фото: "СЭ"