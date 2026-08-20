Международный центр спортивных исследований (CIES) оценил игру 21-летнего россиянина в 78,7 балла. Кисляк расположился на шестой позиции рейтинга.
Первое место занял Томас Клас из бельгийского "Зюлте-Варегем" с результатом 82,2 балла. Следом идут Жюль Ахока из "Антверпена" (81,9) и футболист "Фейеноорда" Гиваи Зекиэл (80,3).
Кисляк является воспитанником ЦСКА. За основную команду армейцев полузащитник провел 90 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал девять результативных передач.
Кисляк вошел в топ лучших молодых хавбеков Европы по версии CIES
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк занял шестое место в рейтинге лучших центральных хавбеков до 23 лет, выступающих в европейских чемпионатах.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф