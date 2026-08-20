Колыванов: "Динамо" пока не везет. Играют ведь хорошо

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"При чем здесь Шварц? Играют одни и те же ребята в линии атаки. Просто не могут забить пока, не могут реализовать свой потенциал. Но дальше начнут забивать мячи. Хорошие исполнители есть в команде: что Бителло, что Тюкавин", — заявил Колыванов.