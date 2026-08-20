Колыванов: "Динамо" пока не везет. Играют ведь хорошо

"При чем здесь Шварц? Играют одни и те же ребята в линии атаки. Просто не могут забить пока, не могут реализовать свой потенциал. Но дальше начнут забивать мячи. Хорошие исполнители есть в команде: что Бителло, что Тюкавин", — заявил Колыванов.
Экс-футболист добавил, что "Динамо" пока не хватает везения, а качество футбола не соответствует результатам.
"Не везет просто. Играют ведь хорошо, с "Краснодаром", несмотря на поражение, очень неплохо выглядели. Результат придет, это дело времени", — добавил он.
После четырех туров РПЛ "Динамо" набрало четыре очка и занимает десятое место. 23 августа команда Шварца примет "Родину".
Источник: "Матч ТВ"