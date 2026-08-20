Батраков зарегистрирован в качестве футболиста "Галатасарая"

Переход Алексея Батракова из " Локомотива " в "Галатасарай" зарегистрирован Турецкой футбольной федерацией.

Фото: РПЛ

На сайте организации 21-летний российский полузащитник уже значится футболистом стамбульского клуба. Согласно указанным данным, соглашение Батракова с "Галатасараем" вступило в силу 20 августа. Контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2031 года.



Ранее Батраков прибыл в Стамбул и прошёл медицинское обследование перед завершением трансфера. До переезда в Турцию полузащитник всю профессиональную карьеру провёл в "Локомотиве".