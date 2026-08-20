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Батраков зарегистрирован в качестве футболиста "Галатасарая"

Переход Алексея Батракова из "Локомотива" в "Галатасарай" зарегистрирован Турецкой футбольной федерацией.
Фото: РПЛ
На сайте организации 21-летний российский полузащитник уже значится футболистом стамбульского клуба. Согласно указанным данным, соглашение Батракова с "Галатасараем" вступило в силу 20 августа. Контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2031 года.

Ранее Батраков прибыл в Стамбул и прошёл медицинское обследование перед завершением трансфера. До переезда в Турцию полузащитник всю профессиональную карьеру провёл в "Локомотиве".

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