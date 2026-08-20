Булыкин объяснил, чем переход в "Галатасарай" выгоден Батракову

Фото: ФК "Локомотив"

- Всё зависит от Батракова. По потенциалу и желанию он вполне может заиграть в основе "Галатасарая". На него там надеются и заплатили большие деньги. Все возможности у Алексея есть. А дальше можно думать о топ-5 лигах, куда он хотел. Но для начала нужно показать всё, что ты умеешь в Турции. Если учитывать, что они будут играть в Лиге чемпионов, у Батракова есть хорошие шансы заявить о себе, - приводит слова Булыкина "Чемпионат"

По мнению экс-форварда, у 21-летнего полузащитника есть всё необходимое, чтобы закрепиться в составе турецкого клуба и привлечь внимание европейских команд.По данным СМИ, трансфер Батракова в "Галатасарай" оценивается в 25 млн евро. Ещё 4 млн могут быть выплачены московскому клубу в качестве бонусов. Соглашение российского полузащитника с турецкой командой будет рассчитано на четыре года.