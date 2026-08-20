В домашнем матче против красно-белых, который завершился поражением калининградцев со счетом 1:2, предупреждения получили четыре футболиста "Балтики" и два официальных лица клуба. За это КДК РФС назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.
Кроме того, "Балтика" заплатит еще 20 тысяч рублей за нарушение технического регламента. Аналогичный штраф получил "Зенит".
По итогам 4-го тура санкции также применены к "Родине" и "Ростову". Московский клуб оштрафован на 20 тысяч рублей, ростовчане — на 30 тысяч за нарушения регламента соревнований.
Источник: РФС
"Балтика" получила крупный штраф от КДК после игры со "Спартаком"
КДК РФС наказал "Балтику" на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды во встрече 4-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: Александр Федоров, "СЭ"