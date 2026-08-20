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"Арсенал" обыграл "Ротор" в матче Первой лиги

Тульский "Арсенал" добился домашней победы над "Ротором" в матче седьмого тура Первой лиги.
Фото: ФК "Арсенал" Тула
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первая лига

7 тур

Голы: Глушков, 11, Магомедов, 45+1 - Умников, 81.

Нереализованные пенальти: Хубулов, 29, Мелекесцев, 77.

"Арсенал" Тула: Мелихов, Кармаев, Пенчиков, Исаенко, Енин, Раздорских, Плотников, Давидян (Крашевский, 89), Глушков (Гоцук, 74), Горбунов (Рейес, 64), Магомедов (Мелекесцев, 74).

"Ротор": Чагров, Покидышев, Данилкин, Поярков, Юдинцев (Ревазов, 78), Трошечкин, Цараев (Симонян, 46), Умников, Горелов (Аюпов, 46), Хохлачёв (Эльдарушев, 46), Хубулов (Алиев, 46).

Предупреждения: Поярков, 22, Плотников, 27, Хубулов, 37, Магомедов, 55.

Удаление: Плотников, 71.

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