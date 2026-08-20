"Арсенал" обыграл "Ротор" в матче Первой лиги

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Первая лига
7 тур
Голы: Глушков, 11, Магомедов, 45+1 - Умников, 81.
Нереализованные пенальти: Хубулов, 29, Мелекесцев, 77.
"Арсенал" Тула: Мелихов, Кармаев, Пенчиков, Исаенко, Енин, Раздорских, Плотников, Давидян (Крашевский, 89), Глушков (Гоцук, 74), Горбунов (Рейес, 64), Магомедов (Мелекесцев, 74).
"Ротор": Чагров, Покидышев, Данилкин, Поярков, Юдинцев (Ревазов, 78), Трошечкин, Цараев (Симонян, 46), Умников, Горелов (Аюпов, 46), Хохлачёв (Эльдарушев, 46), Хубулов (Алиев, 46).
Предупреждения: Поярков, 22, Плотников, 27, Хубулов, 37, Магомедов, 55.
Удаление: Плотников, 71.