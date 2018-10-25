"Я по тебе скучаю". Квинси Промес опубликовал в инстаграме запись на русском языке

Полузащитник "Севильи" Квинси Промес опубликовал запись в сториз своего Инстаграма."Я по тебе скучаю", - написал футболист на черном фоне на русском фоне.Напомним, Промес перешел в "Севилью" из "Спартака" по ходу нынешнего сезона. Голландец провел за испанский клуб семь матчей, но не отличился голами и передачами.