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"Я по тебе скучаю". Квинси Промес опубликовал в инстаграме запись на русском языке

Полузащитник "Севильи" Квинси Промес опубликовал запись в сториз своего Инстаграма.

"Я по тебе скучаю", - написал футболист на черном фоне на русском фоне.

Напомним, Промес перешел в "Севилью" из "Спартака" по ходу нынешнего сезона. Голландец провел за испанский клуб семь матчей, но не отличился голами и передачами.

"Я по тебе скучаю". Квинси Промес опубликовал в инстаграме запись на русском языке
Теги: Промес Спартак Севилья
Сегодня, 01:41
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