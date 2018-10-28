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В Лиге Чемпионов - провал, а в Премьер-Лиге - феерия. "Локомотив" выиграл 4-й матч подряд
За неудачные результаты в еврокубках команде Семина приходится отыгрываться в чемпионате России. И сложностей с этим у нее не возникает. Список поверженных "железнодорожниками" соперников пополнился "Енисеем". Rusfootball.info анализирует очередную победу "Локо".
"Локомотиву" удается удивительным образом сочетать поражения в Лиге Чемпионов с успехами в Премьер-Лиге. Объяснение разницы в результатах является поводом для отдельного материала. Здесь и сейчас же хочется отметить, что Юрий Павлович всякий раз находит способ справиться с усталостью своих подопечных, всякий раз не дает негативу перейти на следующий матч в чемпионате и всякий раз преодолевает кадровые трудности.
О последних поговорим чуть подробнее. Потери у "Локо" есть в каждой линии, за исключением вратарской, и они существенно усложняют выполнение задачи. Чорлука, Рыбусь, Фарфан, Смолов - эти парни являются основными игроками, и с ними могло быть легче. В Красноярске еще не смог сыграть дисквалифицированный Баринов, не забудем. Тем не менее, проблемы с составом никак не сказываются на итоговых результатах "железнодорожников", что исключительно добавляет им чести.
В последних матчах действия Соломона были не всегда успешными. Иногда они приводили к неприятным изменениям в счете. Сегодня он также рисковал оказаться причастным сразу к нескольким пропущенным голам, но на его счастье Идову и Гильерме спасали "Локомотив". Причем, неизвестно, как бы сложилась игра, если бы "Енисей" все-таки забил на первых минутах после того, как Кверквелия упустил своего игрока и дал ему выйти 1 на 1 с вратарем.
Но футбол не терпит сослагательного наклонения, а потому важнее, что во многих других эпизодах центральный защитник "Локо" играл хорошо. Особенно успешно у него получалась верховая борьба. А по части самоотверженности к Соломону никогда вопросов и не было. Он идет до конца в любых ситуациях и не избегает опасных стыков, хотя и не всегда бывает прав с точки зрения правил. В частности, в том эпизоде, когда Саркисов разбил ему голову в кровь, именно Кверквелия сыграл опасно. Но главное, что подобное стремление оказаться первым на мяче привело к положительным результатам и в том числе помогло обыграть "Енисей".
Во время матча с "Порту" был очень неоднозначный момент, который обсуждали абсолютно все. Поведение Фернандеша называли хамским и скандальным, не веря в то, что он просто не заметил руку Семина на эмоциях после собственного неудачного выступления. Но сегодня португалец заставил всех особо взволновавшихся любителей футбола успокоиться. Футбол в его исполнении был полон желания, старания, остроты и креативности.
Еще в первом тайме Фернандеш несколько раз здорово бил по воротам Филиппова и после перерыва все-таки пробил вратаря "Енисея". При этом португалец часто получал мяч, отдавал много точных передач и иногда даже делал это с помощью пяточки. Ману играл старательно и изящно, изо всех сил пытаясь доказать, что он хочет приносить пользу "Локомотиву" и никакого конфликта с тренером нет. Доказал, вне всяких сомнений. Вопросов к нему быть не может.
Итоговый счет нельзя назвать случайным. "Железнодорожники" играли в достаточно атакующем стиле по сравнению с самими собой. Три забитых гола стали логичным следствием приложенных ими усилий, помноженных на определенное преимущество над соперниками в уровне мастерства. Но именно разгрома хозяева никак не заслужили. "Енисей" проводил неплохие атаки, пользовался ошибками игроков обороны "Локо" и на свой забитый мяч однозначно наиграл.
Статистика, конечно, как известно самая большая ложь, но даже она хорошо отражает старания подопечных Аленичева, которые нанесли сегодня 18 ударов. Где-то "Локомотив" спасал Гильерме, где-то Идову, где-то везение. Если бы я был на месте Дмитрия Анатольевича, то я бы не знал, что ответить на вопрос о том, почему игроки "Енисея" не смогли сегодня забить. Впрочем, в известной степени правильным будет сказать, что похвалы заслуживает оборона столичного клуба, которая свои ошибки исправляет за счет отличной подстраховки друг друга.
На сформулированный таким образом вопрос нужно ответить утвердительно. Можем. "Железнодорожники" грамотно распределили свои силы. Они не бросились атаковать с первых минут, они в одном темпе провели всю встречу, выждали возможность для создания своих моментов и качественно ими воспользовались. Да, были отрезки, когда "Енисей" заметно поддавливал "Локомотив", но команда Семина справлялась с этим и достаточно своевременно отодвигала игру от своих ворот.
Забитые голы дались "Локо" с внешней легкостью, но добытую победу нельзя назвать простой. Мы уже говорили, что счет 0:3 не совсем отражает ход встречи. При более аккуратной реализации своих моментов "Енисей" имел все шансы на более приятный для себя исход. Но в этом и разница в классе - подопечные Семина не дрогнули в обороне и были хладнокровны в атаке, а подопечные Аленичева не справились ни с тем, ни с другим.
Иван Долинин, Rusfootball.info
Есть проблемы с составом, но нет проблем с набором очков
"Локомотиву" удается удивительным образом сочетать поражения в Лиге Чемпионов с успехами в Премьер-Лиге. Объяснение разницы в результатах является поводом для отдельного материала. Здесь и сейчас же хочется отметить, что Юрий Павлович всякий раз находит способ справиться с усталостью своих подопечных, всякий раз не дает негативу перейти на следующий матч в чемпионате и всякий раз преодолевает кадровые трудности.
О последних поговорим чуть подробнее. Потери у "Локо" есть в каждой линии, за исключением вратарской, и они существенно усложняют выполнение задачи. Чорлука, Рыбусь, Фарфан, Смолов - эти парни являются основными игроками, и с ними могло быть легче. В Красноярске еще не смог сыграть дисквалифицированный Баринов, не забудем. Тем не менее, проблемы с составом никак не сказываются на итоговых результатах "железнодорожников", что исключительно добавляет им чести.
Кверквелия мог стать виновником пропущенных голов, но стал героем с разбитой головой
В последних матчах действия Соломона были не всегда успешными. Иногда они приводили к неприятным изменениям в счете. Сегодня он также рисковал оказаться причастным сразу к нескольким пропущенным голам, но на его счастье Идову и Гильерме спасали "Локомотив". Причем, неизвестно, как бы сложилась игра, если бы "Енисей" все-таки забил на первых минутах после того, как Кверквелия упустил своего игрока и дал ему выйти 1 на 1 с вратарем.
Но футбол не терпит сослагательного наклонения, а потому важнее, что во многих других эпизодах центральный защитник "Локо" играл хорошо. Особенно успешно у него получалась верховая борьба. А по части самоотверженности к Соломону никогда вопросов и не было. Он идет до конца в любых ситуациях и не избегает опасных стыков, хотя и не всегда бывает прав с точки зрения правил. В частности, в том эпизоде, когда Саркисов разбил ему голову в кровь, именно Кверквелия сыграл опасно. Но главное, что подобное стремление оказаться первым на мяче привело к положительным результатам и в том числе помогло обыграть "Енисей".
Фернандеш сыграл круто. Не пожатая Семину рука ничего не значит
Во время матча с "Порту" был очень неоднозначный момент, который обсуждали абсолютно все. Поведение Фернандеша называли хамским и скандальным, не веря в то, что он просто не заметил руку Семина на эмоциях после собственного неудачного выступления. Но сегодня португалец заставил всех особо взволновавшихся любителей футбола успокоиться. Футбол в его исполнении был полон желания, старания, остроты и креативности.
Еще в первом тайме Фернандеш несколько раз здорово бил по воротам Филиппова и после перерыва все-таки пробил вратаря "Енисея". При этом португалец часто получал мяч, отдавал много точных передач и иногда даже делал это с помощью пяточки. Ману играл старательно и изящно, изо всех сил пытаясь доказать, что он хочет приносить пользу "Локомотиву" и никакого конфликта с тренером нет. Доказал, вне всяких сомнений. Вопросов к нему быть не может.
"Енисей" не заслужил разгром
Итоговый счет нельзя назвать случайным. "Железнодорожники" играли в достаточно атакующем стиле по сравнению с самими собой. Три забитых гола стали логичным следствием приложенных ими усилий, помноженных на определенное преимущество над соперниками в уровне мастерства. Но именно разгрома хозяева никак не заслужили. "Енисей" проводил неплохие атаки, пользовался ошибками игроков обороны "Локо" и на свой забитый мяч однозначно наиграл.
Статистика, конечно, как известно самая большая ложь, но даже она хорошо отражает старания подопечных Аленичева, которые нанесли сегодня 18 ударов. Где-то "Локомотив" спасал Гильерме, где-то Идову, где-то везение. Если бы я был на месте Дмитрия Анатольевича, то я бы не знал, что ответить на вопрос о том, почему игроки "Енисея" не смогли сегодня забить. Впрочем, в известной степени правильным будет сказать, что похвалы заслуживает оборона столичного клуба, которая свои ошибки исправляет за счет отличной подстраховки друг друга.
Класс "Локомотива" - можем ли мы говорить о нем?
На сформулированный таким образом вопрос нужно ответить утвердительно. Можем. "Железнодорожники" грамотно распределили свои силы. Они не бросились атаковать с первых минут, они в одном темпе провели всю встречу, выждали возможность для создания своих моментов и качественно ими воспользовались. Да, были отрезки, когда "Енисей" заметно поддавливал "Локомотив", но команда Семина справлялась с этим и достаточно своевременно отодвигала игру от своих ворот.
Забитые голы дались "Локо" с внешней легкостью, но добытую победу нельзя назвать простой. Мы уже говорили, что счет 0:3 не совсем отражает ход встречи. При более аккуратной реализации своих моментов "Енисей" имел все шансы на более приятный для себя исход. Но в этом и разница в классе - подопечные Семина не дрогнули в обороне и были хладнокровны в атаке, а подопечные Аленичева не справились ни с тем, ни с другим.
Иван Долинин, Rusfootball.info
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