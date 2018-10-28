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В Лиге Чемпионов - провал, а в Премьер-Лиге - феерия. "Локомотив" выиграл 4-й матч подряд

В Лиге Чемпионов - провал, а в Премьер-Лиге - феерия. "Локомотив" выиграл 4-й матч подрядЗа неудачные результаты в еврокубках команде Семина приходится отыгрываться в чемпионате России. И сложностей с этим у нее не возникает. Список поверженных "железнодорожниками" соперников пополнился "Енисеем". Rusfootball.info анализирует очередную победу "Локо".








Есть проблемы с составом, но нет проблем с набором очков

"Локомотиву" удается удивительным образом сочетать поражения в Лиге Чемпионов с успехами в Премьер-Лиге. Объяснение разницы в результатах является поводом для отдельного материала. Здесь и сейчас же хочется отметить, что Юрий Павлович всякий раз находит способ справиться с усталостью своих подопечных, всякий раз не дает негативу перейти на следующий матч в чемпионате и всякий раз преодолевает кадровые трудности.

О последних поговорим чуть подробнее. Потери у "Локо" есть в каждой линии, за исключением вратарской, и они существенно усложняют выполнение задачи. Чорлука, Рыбусь, Фарфан, Смолов - эти парни являются основными игроками, и с ними могло быть легче. В Красноярске еще не смог сыграть дисквалифицированный Баринов, не забудем. Тем не менее, проблемы с составом никак не сказываются на итоговых результатах "железнодорожников", что исключительно добавляет им чести.

Кверквелия мог стать виновником пропущенных голов, но стал героем с разбитой головой

В последних матчах действия Соломона были не всегда успешными. Иногда они приводили к неприятным изменениям в счете. Сегодня он также рисковал оказаться причастным сразу к нескольким пропущенным голам, но на его счастье Идову и Гильерме спасали "Локомотив". Причем, неизвестно, как бы сложилась игра, если бы "Енисей" все-таки забил на первых минутах после того, как Кверквелия упустил своего игрока и дал ему выйти 1 на 1 с вратарем.

Но футбол не терпит сослагательного наклонения, а потому важнее, что во многих других эпизодах центральный защитник "Локо" играл хорошо. Особенно успешно у него получалась верховая борьба. А по части самоотверженности к Соломону никогда вопросов и не было. Он идет до конца в любых ситуациях и не избегает опасных стыков, хотя и не всегда бывает прав с точки зрения правил. В частности, в том эпизоде, когда Саркисов разбил ему голову в кровь, именно Кверквелия сыграл опасно. Но главное, что подобное стремление оказаться первым на мяче привело к положительным результатам и в том числе помогло обыграть "Енисей".

Фернандеш сыграл круто. Не пожатая Семину рука ничего не значит

Во время матча с "Порту" был очень неоднозначный момент, который обсуждали абсолютно все. Поведение Фернандеша называли хамским и скандальным, не веря в то, что он просто не заметил руку Семина на эмоциях после собственного неудачного выступления. Но сегодня португалец заставил всех особо взволновавшихся любителей футбола успокоиться. Футбол в его исполнении был полон желания, старания, остроты и креативности.

Еще в первом тайме Фернандеш несколько раз здорово бил по воротам Филиппова и после перерыва все-таки пробил вратаря "Енисея". При этом португалец часто получал мяч, отдавал много точных передач и иногда даже делал это с помощью пяточки. Ману играл старательно и изящно, изо всех сил пытаясь доказать, что он хочет приносить пользу "Локомотиву" и никакого конфликта с тренером нет. Доказал, вне всяких сомнений. Вопросов к нему быть не может.

"Енисей" не заслужил разгром

Итоговый счет нельзя назвать случайным. "Железнодорожники" играли в достаточно атакующем стиле по сравнению с самими собой. Три забитых гола стали логичным следствием приложенных ими усилий, помноженных на определенное преимущество над соперниками в уровне мастерства. Но именно разгрома хозяева никак не заслужили. "Енисей" проводил неплохие атаки, пользовался ошибками игроков обороны "Локо" и на свой забитый мяч однозначно наиграл.

Статистика, конечно, как известно самая большая ложь, но даже она хорошо отражает старания подопечных Аленичева, которые нанесли сегодня 18 ударов. Где-то "Локомотив" спасал Гильерме, где-то Идову, где-то везение. Если бы я был на месте Дмитрия Анатольевича, то я бы не знал, что ответить на вопрос о том, почему игроки "Енисея" не смогли сегодня забить. Впрочем, в известной степени правильным будет сказать, что похвалы заслуживает оборона столичного клуба, которая свои ошибки исправляет за счет отличной подстраховки друг друга.

Класс "Локомотива" - можем ли мы говорить о нем?

На сформулированный таким образом вопрос нужно ответить утвердительно. Можем. "Железнодорожники" грамотно распределили свои силы. Они не бросились атаковать с первых минут, они в одном темпе провели всю встречу, выждали возможность для создания своих моментов и качественно ими воспользовались. Да, были отрезки, когда "Енисей" заметно поддавливал "Локомотив", но команда Семина справлялась с этим и достаточно своевременно отодвигала игру от своих ворот.

Забитые голы дались "Локо" с внешней легкостью, но добытую победу нельзя назвать простой. Мы уже говорили, что счет 0:3 не совсем отражает ход встречи. При более аккуратной реализации своих моментов "Енисей" имел все шансы на более приятный для себя исход. Но в этом и разница в классе - подопечные Семина не дрогнули в обороне и были хладнокровны в атаке, а подопечные Аленичева не справились ни с тем, ни с другим.

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Енисей Локомотив
Сегодня, 17:19
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#3  styh  Советский Союз (Сегодня, 18:46)
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: robinzen
локо отстой

Подбздехиваешь))?


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:01)
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Болеет за:
«Зенит»
локо отстой


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 17:55)
  • -3
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online

Очень интересная история происходит с футбольным клубом РЖД «Локомотив».

Фаворит прошлого сезона, ставший чемпионом страны впервые за 14 лет, опередив при этом ЦСКА, Спартак, Зенит, в этом году болельщиков не особо радует. В российском чемпионате старт Локо трудно назвать удачным, а в Лиге чемпионов и вовсе проиграны три матча из трех. И это при том, что за лето команда усиливалась даже лучше своих конкурентов.

Так в чем же причина пораженческой сессии? Тренер Юрий Семин решил резко спасать свою пятую точку, причём, весьма неожиданным способом. Он собирается выпускать автобиографическую книгу, в интернете уже сейчас слиты несколько глав. Так вот, господин Семин утверждает что все беды клуба не из-за футболистов и тренера, а плохого менеджмента.

Не хочется говорить очевидное и вспоминать плохих танцоров, которым чего-то там мешает, тут интереснее на что надеется Семин делая такой выпад в сторону РЖД. Организации скандалы точно не нужны и к ответу товарища тренера наверняка призовут уже совсем скоро.
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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