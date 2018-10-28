В Лиге Чемпионов - провал, а в Премьер-Лиге - феерия. "Локомотив" выиграл 4-й матч подряд

Есть проблемы с составом, но нет проблем с набором очков

Кверквелия мог стать виновником пропущенных голов, но стал героем с разбитой головой

Фернандеш сыграл круто. Не пожатая Семину рука ничего не значит

"Енисей" не заслужил разгром

Класс "Локомотива" - можем ли мы говорить о нем?