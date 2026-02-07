Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
11:00
ТорпедоНе начат
Спартак
16:00
Далянь ИнбоНе начат
Ростов
16:00
Циндао Вест КостНе начат
Нижний Новгород
17:00
ЕнисейНе начат

Легионер "Краснодара": будет тяжело вернуться в Россию, в эту холодную зиму

Форвард "Краснодара" Мозес Кобнан высказался о климате в России.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Кобнана, ему будет тяжело вернуться в холодную Россию, но он уже привык к погоде.

- Да, будет тяжело, безусловно, вернуться в Россию в эту холодную зиму, но, с другой стороны, я уже привык, - цитирует Кобнана "Советский Спорт".


Вчера, 6 февраля, "Краснодар" одержал победу над петербургским "Зенитом" во втором туре Зимнего кубка РПЛ со счетом 3:0, авторами забитых мячей стали Мозес Кобнан, 18-летний защитник Артем Хмарин и 17-летний полузащитник Эльдар Гусейнов.

По итогам 18 сыгранных туров южане занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится