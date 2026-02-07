Легионер "Краснодара": будет тяжело вернуться в Россию, в эту холодную зиму

- Да, будет тяжело, безусловно, вернуться в Россию в эту холодную зиму, но, с другой стороны, я уже привык, - цитирует Кобнана "Советский Спорт".
Вчера, 6 февраля, "Краснодар" одержал победу над петербургским "Зенитом" во втором туре Зимнего кубка РПЛ со счетом 3:0, авторами забитых мячей стали Мозес Кобнан, 18-летний защитник Артем Хмарин и 17-летний полузащитник Эльдар Гусейнов.
По итогам 18 сыгранных туров южане занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками в своем активе.