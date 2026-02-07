Пономарев высказался об игре форварда ЦСКА Воронова

- Бросилось в глаза, что когда у "Динамо" вышла молодежь, команда поинтереснее заиграла. Бабаев у "Динамо" выглядит хорошо, и пенальти заработал.
У ЦСКА, конечно, Воронов был хорош. Я помню его по матчам за "Урал": он производил впечатление своей игрой. Это прогрессивный, достаточно сильный игрок.В ЦСКА он может вырасти в большого футболиста, - приводит слова Пономарева "Матч ТВ".
Вчера, 6 февраля, ЦСКА потерпел поражение от московского "Динамо" во втором туре Зимнего кубка РПЛ со счетом 1:1 (4:5 - пен.). Авторами забитых мячей стали Максим Осипенко (пенальти) и Максим Воронов.
Воронов перешел в стан армейцев из екатеринбургского "Урала" в зимнее трансферное окно за 2 миллиона евро и заключил контракт на 4,5 года. Форвард провел за екатеринбуржцев во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет девять забитых мячей и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего игрока в 700 тысяч евро.