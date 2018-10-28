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"Краснодар" на выезде одержал победу над ЦСКА

В матче 12-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле потерпел поражение от "Краснодара".

Чемпионат России

12 тур

ЦСКА – "Краснодар" 1:2

Гол: Влашич, 54 - Ари, 80, Классон, 81

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Ахметов (Нисимура, 88), Дзагоев (Хосонов, 57), Влашич, Сигурдссон, Обляков, Чалов (Бийол, 64)

"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Рамирес, Спаич, Газинский, Стоцкий, Каборе (Игнатьев, 77), Перейра (Куэва, 67), Классон, Ари

Предупреждения: Чернов, 29
Теги: ЦСКА Краснодар
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(4)
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#47  Смотрящий  Москва (Сегодня, 21:49)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
Цитата: Смотрящий
Что случиться должно - то случается.
Всё логично построилось в ряд -
На скамеечке - Чалову чалиться,
А в воротах - две штуки подряд

Я поэт
Зовусь Незнайка
От меня вам
Балалайка


Скопипастить Носова -
Это не вопрос.

А своё? Невбросово?
Носик не дорос? )


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#46  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 21:43)
  • 0
  •  (2)
online

Футболистов, болельщиков Краснодара, и конечно, Галицкого с заслуженной, трудной победой!!! Вдвойне приятно, что эта победа после малого времени для отдыха- на 2 дня меньше чем у цска. Гончаренко в очередной раз жалуется на недостаток отдыха (гончажалобщик) - смех да и только. На 2 дня отдыха имеют больше перед матчами, особенно с топ-клубами РПЛ, а также составленный календарь в угоду цыска( перенос игры с тюменью единственному клубу, которому разрешили) и помощь судей, конечно
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#45  SPV 77  Брянск (Сегодня, 21:41)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
цска не смог обыграть ни одну команду с 1 по 7 место, трижды проиграв, их место в таблице на сегодня неоправданно высокое, но это временно
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#44  yutal  г. Санкт-Петербург (Сегодня, 21:38)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Roganov,
Быки по-моему не парнокопытные! http://zveridikie.ru/parnokop.html

С победой быков!
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#43  сын кубани  краснодар (Сегодня, 21:30)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Из 12 туров 8 на выезде и 2 место!!! Ждем ЛЧ в нашем городе!


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#42  utekay  Россия (Сегодня, 21:26)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
На скамеечке - Чалову чалиться,
А в воротах - две штуки подряд.

под шконкой чалится Мамаев,
быкам и без него писдато...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#41  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 21:21)
  • 0
  •  (10)

Цитата: Смотрящий
Что случиться должно - то случается.
Всё логично построилось в ряд -
На скамеечке - Чалову чалиться,
А в воротах - две штуки подряд

Я поэт
Зовусь Незнайка
От меня вам
Балалайка


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#40  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:20)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Краснодар, молодцы! Вышли мужики против ДЮСШ, случилось недоразумение...исправили и в душ. Влашича закрыть и нет ЦСКА...такая Уфа или Амкар...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#39  F.Totti.   (Сегодня, 21:19)
  • +6
  •  (12)
online

Цитата: metis
Краснодар наказал за хитрый календарь, надеюсь и Зенит достойно сыграет.

Так уже было в прошлых сезонах, когда Сёмин наказывал конюшню за подобные фокусы с календарём,специально так составили,весь расчет был что быки не успеют восстановиться,вдвойне приятно когда всё встаёт на круги своя..
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#38  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 21:19)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Поздравляю Краснодар, победил заслуженно, мы просрали матч.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#37  Roganov   (Сегодня, 21:18)
  • 0
  •  (6)
online

Парнокопытные победили копытных.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#36  Смотрящий  Москва (Сегодня, 21:17)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что случиться должно - то случается.
Всё логично построилось в ряд -
На скамеечке - Чалову чалиться,
А в воротах - две штуки подряд.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#35  metis  Riga (Сегодня, 21:15)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Краснодар наказал за хитрый календарь, надеюсь и Зенит достойно сыграет.


--------------------
Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#34  yu.gnedash  г.Краснодар (Сегодня, 21:11)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Отдадим Синицина, в хорошие руки! Бесплатно.
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#33  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 21:09)
  • -5
  •  (11)

Цитата: малкавиан
олностью гончаренковское поражение

Увы, это так. ВМГ лажанулся. Нельзя было снимать нападающего в надежде удержать счет и насытить среднюю линию.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#32  dima0501   (Сегодня, 21:09)
  • +5
  •  (7)

Гончаренко начудил,непонятными заменами.Убрал самых креативных,одним Влашичем сыт не будешь.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#31  KARASS   (Сегодня, 21:07)
  • -1
  •  (13)
online

Цитата: SPV 77
Заслуженно победила более классная команда, хотя показалось после первого гола, что Краснодару опять не хватит бойцовских качеств. Классон и Ари молодцы, Газинский если бы не тупил , а бил по воротам обеспечил бы комфортную победу. Гончар конечно начудил сегодня, у ослят просто прикрыть Влашича и все можно заканчивать, остальные инвалиды.

инвалиды у вас 2 состава и каждый год новенькиеготовенькие -учить не надо однако 15 лет в сиреневом глазу ковыряетесь 1 чемпионство в этом году Зенит возьмет вам не привыкать за почетные3-5 место бороться smiley
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#30  chpockman  Хвастовичи (Сегодня, 21:04)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Два гола во время рекламы на стс)))... переключил чисто посмотреть счёт))) увидел 2 гола, и досмотрел уж до победы быков....
Регистрация: 21.10.2013 [жалоба]
#29  pivo69  Германия (Сегодня, 21:03)
  • +5
  •  (11)

Краснодар с волевой выездной победой!
К ЦСКА-не умееш сушить игру не суши...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#28  P.V.2  Россия (Сегодня, 21:02)
  • -1
  •  (21)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Заслуженно победила более классная команда, хотя показалось после первого гола, что Краснодару опять не хватит бойцовских качеств. Классон и Ари молодцы, Газинский если бы не тупил , а бил по воротам обеспечил бы комфортную победу. Гончар конечно начудил сегодня, у ослят просто прикрыть Влашича и все можно заканчивать, остальные инвалиды.

Иди свиней в хлеву тренируй, брянский пастух smile Среди них ты футбольный эксперт
Регистрация: 4.09.2018 [жалоба]
#27  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:02)
  • -11
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Коляс
МОЛОДЁЖЬ

При счёте 1-0 имели несколько выходов в контратаку, где надо было пас отдать, но предпочли сыграть на индивидуальную статистику (Влашич, Ахметов). За что и поплатились.

МОЛОДЁЖЬ


Цитата: panin
Ганчар совсем даун?

Цитата: serega_user
Поражение поностью на совести Гончаренко. На

Цитата: Batman
Мдя... тренерский просчет


КАГ ?

оне же Реаль пабиждале ? !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#26  малкавиан  Санта-Моника (Сегодня, 21:00)
  • +4
  •  (10)
online

полностью гончаренковское поражение


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
#25  F.Totti.   (Сегодня, 20:59)
  • -2
  •  (24)
online

Как и обещал вам ослеги,неделя конечпоков состоялась.Осенняя пора,ничего не поделать! Молодцы, быки,наконец то проявили характер и вернули должок за прошлый год,когда конюшня на дурика победила,в этом году блевотный автобус Гончара был разобран на запчасти, в красивом стиле быки накидали в авоську Сухоряну и устроили классический конечпок. Цвет настроения синий,быки конюшню знатно отлупили smile
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#24  Батька   (Сегодня, 20:59)
  • -6
  •  (20)

Клнееб в воскресение вечером это просто праздник ...а два за неделю это праздник вдвойне !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#23  Spartacus1971   (Сегодня, 20:59)
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Счет по игре,матч хороший получился.Хотел ничью,но физрук Гончаренко показал свой "тренерский класс",в итоге сыграл с 3 топами у себя дома и набрал 1 очко.Ну наверное Гинеру 1 место не нужно.А быки молодцы,команда играет,молодцы.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#22  SPV 77  Брянск (Сегодня, 20:58)
  • -4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Заслуженно победила более классная команда, хотя показалось после первого гола, что Краснодару опять не хватит бойцовских качеств. Классон и Ари молодцы, Газинский если бы не тупил , а бил по воротам обеспечил бы комфортную победу. Гончар конечно начудил сегодня, у ослят просто прикрыть Влашича и все можно заканчивать, остальные инвалиды.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#21  Волжанин   (Сегодня, 20:57)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Хороший футбол показали Команды! Быков с победой!
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#20  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 20:57)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
МОЛОДЁЖЬ

При счёте 1-0 имели несколько выходов в контратаку, где надо было пас отдать, но предпочли сыграть на индивидуальную статистику (Влашич, Ахметов). За что и поплатились.

МОЛОДЁЖЬ
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#19  venera  Томская обл.Северск (Сегодня, 20:56)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
классный матч--обоим командам высшею оценку
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
#18  Romella  Красноярск (Сегодня, 20:56)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ганчаренко гений... smiley
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
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