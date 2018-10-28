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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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21:15
Руководство "Спартака" завтра встретится с коллегами из "Ростова" по поводу расторжения контракта Карпина (28)
Руководство "Спартака" завтра встретится с коллегами из "Ростова" по поводу расторжения контракта Карпина (28)
19:28
Анзор Кавазашвили: как отнесусь к назначению Карпина в "Спартак"? Да никак – главное, чтобы команда заиграла (3)
Анзор Кавазашвили: как отнесусь к назначению Карпина в "Спартак"? Да никак – главное, чтобы команда заиграла (3)
18:23
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (17)
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (17)
17:14
Массимо Каррера приехал на матч юрмальского "Спартака", фанаты провели акцию поддержки тренера (3)
Массимо Каррера приехал на матч юрмальского "Спартака", фанаты провели акцию поддержки тренера (3)
17:00
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (37)
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (37)
16:21
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
16:15
"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну Сит", игрок его команды забил гол ударом через себя (видео) (20)
"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну Сит", игрок его команды забил гол ударом через себя (видео) (20)
16:08
"Хетафе" обыграл "Бетис"
"Хетафе" обыграл "Бетис"
15:05
Александр Егоров: с высказываниями Семшова о судьях пускай разбирается комитет РФС по этике (1)
Александр Егоров: с высказываниями Семшова о судьях пускай разбирается комитет РФС по этике (1)
"Краснодар" на выезде одержал победу над ЦСКА
В матче 12-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле потерпел поражение от "Краснодара".
Чемпионат России
12 тур
ЦСКА – "Краснодар" 1:2
Гол: Влашич, 54 - Ари, 80, Классон, 81
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Ахметов (Нисимура, 88), Дзагоев (Хосонов, 57), Влашич, Сигурдссон, Обляков, Чалов (Бийол, 64)
"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Рамирес, Спаич, Газинский, Стоцкий, Каборе (Игнатьев, 77), Перейра (Куэва, 67), Классон, Ари
Предупреждения: Чернов, 29
Чемпионат России
12 тур
ЦСКА – "Краснодар" 1:2
Гол: Влашич, 54 - Ари, 80, Классон, 81
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Ахметов (Нисимура, 88), Дзагоев (Хосонов, 57), Влашич, Сигурдссон, Обляков, Чалов (Бийол, 64)
"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Рамирес, Спаич, Газинский, Стоцкий, Каборе (Игнатьев, 77), Перейра (Куэва, 67), Классон, Ари
Предупреждения: Чернов, 29
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