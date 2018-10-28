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Виктор Гончаренко: может быть, мы не заслуживали победы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:2).

"Замены ослабили игру. Хотели освежить игру, но Хосонов и Бийол в нее не попали. Может быть, мы не заслуживали победы... Пустая игра: и нам было тяжело, и "Краснодару". В целом мы не контролировали игру в центре поля и особенно на левом фланге. Главная причина поражения - мы не чувствуем друг друга", - сказал Гончаренко.
Теги: Гончаренко ЦСКА Краснодар
Сегодня, 21:04
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7
(2)
#7  anonymous   (Сегодня, 21:42)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Коляс
Главная причина поражения - мы не чувствуем друг друга
то что мы сели в свою штрафную

полностью согласен, гол забили и всей командой обороняться...
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#6  Конь1969  Тамбовская обл (Сегодня, 21:29)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Если проиграли,значит не заслужили
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#5  yutal  г. Санкт-Петербург (Сегодня, 21:29)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
ЦСКА классная команда. Всё впереди у нее! Гончаренко классный тренер! Будем ждатькогда придут успехи!!
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#4  KARASS   (Сегодня, 21:12)
  • +2
  •  (6)
online

вы играли во вторник Краснодар в четверг просто звезд много появилось после Реала нападения нет защиты то же полу на троечку все в штрафной встали -это ваша задумка гражданин обосрались по полной последние 20 минут стыдно смотреть было grimacing
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#3  F.Totti.   (Сегодня, 21:10)
  • -4
  •  (14)
online

Вы и в том году её не заслуживали
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#2  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 21:08)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Главная причина поражения - мы не чувствуем друг друга
то что мы сели в свою штрафную
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 21:07)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Лоханулся Михалыч с заменами, все-таки Краснодар выше среднего уровня, если в матчах с середняками такое проскакивало, сегодня фиаско.Быков с победой.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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