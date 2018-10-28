Ари: случайно попал Фернандесу локтем по лицу (видео)

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:47
"Как ничья, вроде выиграли мы, нет?". Газинский пытается переубедить корреспондента "Матч ТВ" (видео) (8)
"Как ничья, вроде выиграли мы, нет?". Газинский пытается переубедить корреспондента "Матч ТВ" (видео) (8)
22:11
Юрий Газинский: за красивый футбол очки не дают. Зато сегодня выиграли при не лучшей игре (видео) (1)
Юрий Газинский: за красивый футбол очки не дают. Зато сегодня выиграли при не лучшей игре (видео) (1)
21:15
Руководство "Спартака" завтра встретится с коллегами из "Ростова" по поводу расторжения контракта Карпина (53)
Руководство "Спартака" завтра встретится с коллегами из "Ростова" по поводу расторжения контракта Карпина (53)
19:28
Анзор Кавазашвили: как отнесусь к назначению Карпина в "Спартак"? Да никак – главное, чтобы команда заиграла (3)
Анзор Кавазашвили: как отнесусь к назначению Карпина в "Спартак"? Да никак – главное, чтобы команда заиграла (3)
18:23
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (17)
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (17)
17:14
Массимо Каррера приехал на матч юрмальского "Спартака", фанаты провели акцию поддержки тренера (4)
Массимо Каррера приехал на матч юрмальского "Спартака", фанаты провели акцию поддержки тренера (4)
17:00
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (37)
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (37)
16:21
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
16:15
"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну Сит", игрок его команды забил гол ударом через себя (видео) (20)
"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну Сит", игрок его команды забил гол ударом через себя (видео) (20)
16:08
"Хетафе" обыграл "Бетис"
"Хетафе" обыграл "Бетис"
Ари: случайно попал Фернандесу локтем по лицу (видео)
Нападающий "Краснодара" Ари прокомментировал победу над ЦСКА (2:1), передает корреспондент Rusfootball.info.
- Для вас игра была принципиальная?
- Каждая играя важная.
- С чем связана ваша удачная десятиминутка?
- Мы устали в предыдущей игре, и, возможно, из-за этого нам не хватало сил.
- Как прокомментируете свой гол?
- Была быстрая игра. Мы успели сделать то, о чем тренер просил. Я был счастлив получить такой пас и забить. Потом у меня получилась возможность самому отдать пас и мы уезжаем с тремя очками.
- Что больше удовольствия принесло - гол или пас?
- Победа (улыбается). Нам нужно было менять счет, поэтому тренер выпустил двух атакующих игроков. Оба игрока группы атаки помогли нам.
- Принципиальней забить "Спартаку" или ЦСКА?
- Всегда приятно забивать большим командам. Но победа важнее.
- Обиделся ли Марио Фернандес, что вы несколько раз его обыграли?
- Я попал ему локтем по лицу. Возможно, его это расстроило. Но я объяснил ему, что я случайно. Он спросил - зачем ты это делаешь, черт победи? Но я ответил, чтобы извинил, я не хотел.
- Надеетесь встретиться с ним в сборной?
- Кто знает (улыбается).
- Готов "Краснодар" бороться за победу в чемпионате?
- Еще столько игр впереди, "Локомотив" был ниже, но уже третий. Но мы будем стараться. Важно брать свои очки дома. Надеюсь, больше такого, как с "Ахматом", больше не происходило. Надо побеждать в домашних матчах.
- В команде обсуждали, что это первая победа над ЦСКА в гостях?
- Эмоционально мы праздновали потому что у нас было несколько поражений, а тут победили на выезде ЦСКА, прямого конкурента.
- По-русски как прокомментируете победу?
- Мы очень много работали, поэтому это очень важные три очка. Всех с победой, - сказал Ари на русском языке.
- Для вас игра была принципиальная?
- Каждая играя важная.
- С чем связана ваша удачная десятиминутка?
- Мы устали в предыдущей игре, и, возможно, из-за этого нам не хватало сил.
- Как прокомментируете свой гол?
- Была быстрая игра. Мы успели сделать то, о чем тренер просил. Я был счастлив получить такой пас и забить. Потом у меня получилась возможность самому отдать пас и мы уезжаем с тремя очками.
- Что больше удовольствия принесло - гол или пас?
- Победа (улыбается). Нам нужно было менять счет, поэтому тренер выпустил двух атакующих игроков. Оба игрока группы атаки помогли нам.
- Принципиальней забить "Спартаку" или ЦСКА?
- Всегда приятно забивать большим командам. Но победа важнее.
- Обиделся ли Марио Фернандес, что вы несколько раз его обыграли?
- Я попал ему локтем по лицу. Возможно, его это расстроило. Но я объяснил ему, что я случайно. Он спросил - зачем ты это делаешь, черт победи? Но я ответил, чтобы извинил, я не хотел.
- Надеетесь встретиться с ним в сборной?
- Кто знает (улыбается).
- Готов "Краснодар" бороться за победу в чемпионате?
- Еще столько игр впереди, "Локомотив" был ниже, но уже третий. Но мы будем стараться. Важно брать свои очки дома. Надеюсь, больше такого, как с "Ахматом", больше не происходило. Надо побеждать в домашних матчах.
- В команде обсуждали, что это первая победа над ЦСКА в гостях?
- Эмоционально мы праздновали потому что у нас было несколько поражений, а тут победили на выезде ЦСКА, прямого конкурента.
- По-русски как прокомментируете победу?
- Мы очень много работали, поэтому это очень важные три очка. Всех с победой, - сказал Ари на русском языке.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.