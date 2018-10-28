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Ари: случайно попал Фернандесу локтем по лицу (видео)

Нападающий "Краснодара" Ари прокомментировал победу над ЦСКА (2:1), передает корреспондент Rusfootball.info.



- Для вас игра была принципиальная?

- Каждая играя важная.

- С чем связана ваша удачная десятиминутка?

- Мы устали в предыдущей игре, и, возможно, из-за этого нам не хватало сил.

- Как прокомментируете свой гол?

- Была быстрая игра. Мы успели сделать то, о чем тренер просил. Я был счастлив получить такой пас и забить. Потом у меня получилась возможность самому отдать пас и мы уезжаем с тремя очками.

- Что больше удовольствия принесло - гол или пас?

- Победа (улыбается). Нам нужно было менять счет, поэтому тренер выпустил двух атакующих игроков. Оба игрока группы атаки помогли нам.

- Принципиальней забить "Спартаку" или ЦСКА?

- Всегда приятно забивать большим командам. Но победа важнее.

- Обиделся ли Марио Фернандес, что вы несколько раз его обыграли?

- Я попал ему локтем по лицу. Возможно, его это расстроило. Но я объяснил ему, что я случайно. Он спросил - зачем ты это делаешь, черт победи? Но я ответил, чтобы извинил, я не хотел.

- Надеетесь встретиться с ним в сборной?

- Кто знает (улыбается).

- Готов "Краснодар" бороться за победу в чемпионате?

- Еще столько игр впереди, "Локомотив" был ниже, но уже третий. Но мы будем стараться. Важно брать свои очки дома. Надеюсь, больше такого, как с "Ахматом", больше не происходило. Надо побеждать в домашних матчах.

- В команде обсуждали, что это первая победа над ЦСКА в гостях?

- Эмоционально мы праздновали потому что у нас было несколько поражений, а тут победили на выезде ЦСКА, прямого конкурента.

- По-русски как прокомментируете победу?

- Мы очень много работали, поэтому это очень важные три очка. Всех с победой, - сказал Ари на русском языке.
Теги: Ари Краснодар ЦСКА Rвидео
Сегодня, 22:10
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#1  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:22)
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Болеет за:
«Зенит»
а где видео
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
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