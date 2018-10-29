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Олег Романцев: Кононов - растущий специалист

Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал возможное назначение Олега Кононова, главным тренером красно-белых.

"Кононов - это специалист, который продолжает расти и осваивать профессию в непростых реалиях российского футбола.

Все отзываются о нем, как о способном специалисте. Кстати, Карреру приглашали в "Спартак", как тренера по работе с защитниками, который практически не имел представления о нашем футболе. Выходит, иногда риск – благородное дело", - сказал легендарный тренер.

"СЭ"
Теги: Романцев Спартак Кононов
Сегодня, 19:16
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#2  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 20:16)
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online

Кононов- Романцев пьющий специалист.,который продолжает осваивать профессию в непростых реалиях российской торговли.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  chpockman  Хвастовичи (Сегодня, 19:51)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пусть растёт.... только не у нас....
Регистрация: 21.10.2013 [жалоба]
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