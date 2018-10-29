Олег Романцев: Кононов - растущий специалист

Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал возможное назначение Олега Кононова, главным тренером красно-белых."Кононов - это специалист, который продолжает расти и осваивать профессию в непростых реалиях российского футбола.Все отзываются о нем, как о способном специалисте. Кстати, Карреру приглашали в "Спартак", как тренера по работе с защитниками, который практически не имел представления о нашем футболе. Выходит, иногда риск – благородное дело", - сказал легендарный тренер.