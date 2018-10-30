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Валерий Рейнгольд: моей жене звонят какие-то подонки и говорят: "ваш муж скончался"

Экс-игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал появившуюся информацию в социальных сетях о своей смерти.

"Все мои дети встревожены и само чувство очень неприятное. Кому это надо? Я не знаю. Разберитесь кто эту утку выпустил, выглядит как провокация высшей пробы.

Моей жене звонят какие-то подонки и говорят: "Ваш муж скончался". Можно быть фанатом футбола, можно болеть футболом, но дойти до такой низости… я же читаю про себя в интернете и вижу, что все смотрят футбол с квадратными глазами, а я рассказываю о нём.

Я же не учу никого, как жить. Зачем меня унижать, оскорблять и прочее? Никто не имеет на это право. Противно это всё", — сказал Рейнгольд.

"Чемпионат"
Теги: Рейнгольд
Сегодня, 09:25
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11
(2)
#11  СМЭУ  СССР (Сегодня, 11:12)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: cska1971
СМЭУ,
Вы уверены, что сайт оплачивает? В них на нормальных редакторов денег нет...


Зуб не даю, опасаюсь. Но некто И.Гамула, тот который острый на язык, так говорил.
За все интервью или прогноз в прессе , радио и ТВ имеют гонорар.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#10  cska1971  Москва (Сегодня, 11:04)
  • 0
  •  (0)
online

СМЭУ,
Вы уверены, что сайт оплачивает? В них на нормальных редакторов денег нет...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#9  sheluch  Кёниград (Сегодня, 11:03)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да, дебилов немало. Почему жене Червиченко никто не звонит? Да, потому что быстро найдут и накажут...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#8  cska1971  Москва (Сегодня, 11:02)
  • 0
  •  (0)
online

Брюзга,
И к нему тоже, хотя он и не жалуется, в отличие от флюгера...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#7  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 10:47)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хочу поддержать Валерия-не берите близко к сердцу звонки этих подонков.Именно этого они и добиваются.Но оставлять это без последствий нельзя ни в коем случае.Выловить и заставить прилюдно,на стадионе перед матчем просить прощения.Журналистам нужно настаивать что бы компетентные органы нашли этих мразей потому что именно из-за того что Рейнгольд высказывает своё мнение в прессе его подвергают травле.
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#6  Брюзга  Рязань (Сегодня, 10:16)
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Цитата: cska1971
Чтобы не было противно, достаточно перестать давать комментарии и вернуться в ту безвестность, в которой находился до появления на этом сайте.


С этим пожеланием к Пономарёву.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#5  СМЭУ  СССР (Сегодня, 09:48)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: cska1971
Чтобы не было противно, достаточно перестать давать комментарии и вернуться в ту безвестность, в которой находился до появления на этом сайте.


Этот сайт хоть как-то помогает ветеранам, оплачивая их комментарии. Я тоже не всегда с Рейнгольдом, Ловчевым, Пономаревым, Веденеевым, Андреевым и др. согласен, ну а что делать? Понимаю что на пенсию очень тяжело жить .Каждый из нас мыслит себя стратегом.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#4  cska1971  Москва (Сегодня, 09:39)
  • -7
  •  (9)
online

Чтобы не было противно, достаточно перестать давать комментарии и вернуться в ту безвестность, в которой находился до появления на этом сайте.
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  СМЭУ  СССР (Сегодня, 09:36)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Дорогой наш Валерий Леонидович шлите их лесом. Назло тем, кто врет живите долго и счастливо. Вас ветеранов на руках носить надо.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#2  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:30)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Эти подонки как люди сами давно скончались. Это твари высшей пробы.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 09:27)
  • +2
  •  (6)

nu eto prosto podonki!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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