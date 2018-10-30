Валерий Рейнгольд: моей жене звонят какие-то подонки и говорят: "ваш муж скончался"

Экс-игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал появившуюся информацию в социальных сетях о своей смерти."Все мои дети встревожены и само чувство очень неприятное. Кому это надо? Я не знаю. Разберитесь кто эту утку выпустил, выглядит как провокация высшей пробы.Моей жене звонят какие-то подонки и говорят: "Ваш муж скончался". Можно быть фанатом футбола, можно болеть футболом, но дойти до такой низости… я же читаю про себя в интернете и вижу, что все смотрят футбол с квадратными глазами, а я рассказываю о нём.Я же не учу никого, как жить. Зачем меня унижать, оскорблять и прочее? Никто не имеет на это право. Противно это всё", — сказал Рейнгольд.