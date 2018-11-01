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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Руслан Пименов: "Спартаку" стоит рассмотреть вариант с приглашением Славолюба Муслина
Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился точкой зрения по поводу того, кто мог бы стать главным тренером «Спартака» после ухода с этой должности Массимо Карреры.
- В последнее время активно обсуждается тема возможного возвращения Валерия Карпина на должность главного тренера «Спартака». Нужно ли это красно-белым и нужно ли это самому Валерию Георгиевичу?
- Это интересно. Карпин, как тренер, мне всегда очень импонировал.То, что он состоялся, как тренер, видно по результатам. Время показало, что он готов к большому клубу. Считаю, что да, было бы хорошо, если бы он вернулся. Но вот нынешняя команда Карпина - «Ростов» - сейчас в чемпионате страны борется за высокие места. И что же получается, он на полпути бросит команду? Мне кажется, руководство «Спартака» очень поспешило, уволив Карреру. Тем самым красно-белые взбаламутили всю Премьер-лигу. Что же получается, все тренеры бросают свои клубы и едут в «Спартак»? Интересный эмоциональный фон (смеется). А вот Каррере, конечно, надо было дать доработать спокойно. Хотя бы до зимней паузы в чемпионате. «Спартак» ведь не в конце турнирной таблицы идет. Да, там есть проблемы, но через игры все можно восстановить.
- Олег Кононов, по слухам, главный кандидат на должность наставника «Спартака. Кажется, он готов покинуть тульский «Арсенал» ради красно-белых...
- Не знаю, готов он или нет, но, наверное, это тоже будет неправильно по отношению к тульским болельщикам и руководству клуба, потому что «Арсенал» доверил ему этот пост. С другой стороны, может быть, он и готов. Тренерский опыт у него большой. Но пока он не попробует себя в этом клубе, никто не поймет, готов он или нет. В свое время Слуцкого, когда он начинал в Премьер-лиге, вообще никто не знал, а сейчас это один из лучших наших тренеров. Так что здесь самое главное — доверие руководства и результат, две составляющие успеха. Но мне кажется, «Спартаку» надо рассмотреть и какой-то третий вариант. Допустим, тренер не из России, но русскоговорящий.
- Например?
- Тот же Славолюб Муслин. Он добивался результата, болельщики «Локомотива» его работой были довольны, сборную Сербии он вывел на чемпионат мира с первого места. Плюс в качестве его помощника работал Сергей Гуренко, прекрасно знающий чемпионат России. А выдергивать тренера из клуба посреди сезона — не дело, неправильно это.
- В последнее время активно обсуждается тема возможного возвращения Валерия Карпина на должность главного тренера «Спартака». Нужно ли это красно-белым и нужно ли это самому Валерию Георгиевичу?
- Это интересно. Карпин, как тренер, мне всегда очень импонировал.То, что он состоялся, как тренер, видно по результатам. Время показало, что он готов к большому клубу. Считаю, что да, было бы хорошо, если бы он вернулся. Но вот нынешняя команда Карпина - «Ростов» - сейчас в чемпионате страны борется за высокие места. И что же получается, он на полпути бросит команду? Мне кажется, руководство «Спартака» очень поспешило, уволив Карреру. Тем самым красно-белые взбаламутили всю Премьер-лигу. Что же получается, все тренеры бросают свои клубы и едут в «Спартак»? Интересный эмоциональный фон (смеется). А вот Каррере, конечно, надо было дать доработать спокойно. Хотя бы до зимней паузы в чемпионате. «Спартак» ведь не в конце турнирной таблицы идет. Да, там есть проблемы, но через игры все можно восстановить.
- Олег Кононов, по слухам, главный кандидат на должность наставника «Спартака. Кажется, он готов покинуть тульский «Арсенал» ради красно-белых...
- Не знаю, готов он или нет, но, наверное, это тоже будет неправильно по отношению к тульским болельщикам и руководству клуба, потому что «Арсенал» доверил ему этот пост. С другой стороны, может быть, он и готов. Тренерский опыт у него большой. Но пока он не попробует себя в этом клубе, никто не поймет, готов он или нет. В свое время Слуцкого, когда он начинал в Премьер-лиге, вообще никто не знал, а сейчас это один из лучших наших тренеров. Так что здесь самое главное — доверие руководства и результат, две составляющие успеха. Но мне кажется, «Спартаку» надо рассмотреть и какой-то третий вариант. Допустим, тренер не из России, но русскоговорящий.
- Например?
- Тот же Славолюб Муслин. Он добивался результата, болельщики «Локомотива» его работой были довольны, сборную Сербии он вывел на чемпионат мира с первого места. Плюс в качестве его помощника работал Сергей Гуренко, прекрасно знающий чемпионат России. А выдергивать тренера из клуба посреди сезона — не дело, неправильно это.
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