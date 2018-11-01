Клаудио Маркизио поздравил свой родной клуб с днем рождения

Ogni anno ti celebro, ogni giorno ti porto nel cuore.

Ieri. Oggi. Per sempre... In ogni parte del mondo!



I celebrate you every year, I hold you in my heart every day - yesterday, today, forever...everywhere!#Juventusday #JUVE121 #MC8 pic.twitter.com/KtnMBxhLZw — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) November 1, 2018

Полузащитник петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио поздравил "Ювентус" с днем рождения.Датой основания туринского клуба считается 1 ноября 1897 года."Я праздную этот праздник каждый год. Я храню тебя в своем сердце каждый день. Вчера, сегодня, всегда и везде", — написал итальянец.Маркизио является воспитанником "Ювентуса" и в общей сложности провел в системе клуба 25 лет.