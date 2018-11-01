Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Клаудио Маркизио поздравил свой родной клуб с днем рождения

Полузащитник петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио поздравил "Ювентус" с днем рождения.

Датой основания туринского клуба считается 1 ноября 1897 года.

"Я праздную этот праздник каждый год. Я храню тебя в своем сердце каждый день. Вчера, сегодня, всегда и везде", — написал итальянец.



Маркизио является воспитанником "Ювентуса" и в общей сложности провел в системе клуба 25 лет.
Теги: Маркизио Зенит Ювентус
Сегодня, 15:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.