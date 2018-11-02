Арсений Логашов: посвящаю забитый мяч своей жене

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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10:27
Адель Эрнандес: я готов. Надеюсь, тренер выпустит меня на несколько минут в матче с "Динамо" (1)
Адель Эрнандес: я готов. Надеюсь, тренер выпустит меня на несколько минут в матче с "Динамо" (1)
08:55
"Ман Сити" вышел в 1/4 финала Кубка лиги во втором сезоне подряд - это произошло впервые за 40 лет
"Ман Сити" вышел в 1/4 финала Кубка лиги во втором сезоне подряд - это произошло впервые за 40 лет
01:38
Нобель Арустамян: Карпин встретился с представителем "Спартака", но не захотел уходить из "Ростова" (18)
Нобель Арустамян: Карпин встретился с представителем "Спартака", но не захотел уходить из "Ростова" (18)
Вчера, 23:27
Рауль Рианчо: ситуация в "Спартаке"? Тотальный абсурд (4)
Рауль Рианчо: ситуация в "Спартаке"? Тотальный абсурд (4)
Вчера, 23:10
Рауль Рианчо: мне плевать, что на трибунах кричат, поют и свистят, Глушаков будет играть (42)
Рауль Рианчо: мне плевать, что на трибунах кричат, поют и свистят, Глушаков будет играть (42)
Вчера, 22:56
Такой Глушаков не нужен ни команде, ни болельщикам. Оценки матча "Спартак" - "Анжи" (17)
Такой Глушаков не нужен ни команде, ни болельщикам. Оценки матча "Спартак" - "Анжи" (17)
Вчера, 22:43
Александр Самедов: повышаются ли наши шансы на Кубок? Судя по прошлому сезону, бывает все (видео)
Александр Самедов: повышаются ли наши шансы на Кубок? Судя по прошлому сезону, бывает все (видео)
Вчера, 22:24
Паул-Виорел Антон: При счете 1:0 мы упустили возможность забить второй гол. Думаю, это обеспечило бы нам победу
Паул-Виорел Антон: При счете 1:0 мы упустили возможность забить второй гол. Думаю, это обеспечило бы нам победу
Вчера, 22:13
Сергей Семак: "Зенит" не мог рисковать основными игроками (26)
Сергей Семак: "Зенит" не мог рисковать основными игроками (26)
Вчера, 22:09
Почему Глушакова надо было и дальше мариновать в дубле? (7)
Почему Глушакова надо было и дальше мариновать в дубле? (7)
Вчера, 22:07
"Зенит" вылетает из кубка. Дончане Карпина оказались сильнее (2)
"Зенит" вылетает из кубка. Дончане Карпина оказались сильнее (2)
Вчера, 22:04
Валерий Карпин: "Спартак"? Здесь Арустамян, спрашивайте у него. Про "Спартак" он все знает (12)
Валерий Карпин: "Спартак"? Здесь Арустамян, спрашивайте у него. Про "Спартак" он все знает (12)
Вчера, 21:54
"Спартак" с минимальным счетом переиграл "Анжи" (36)
"Спартак" с минимальным счетом переиграл "Анжи" (36)
Вчера, 21:20
Матч "Ростов" - "Зенит" посетили 35 086 зрителей (4)
Матч "Ростов" - "Зенит" посетили 35 086 зрителей (4)
Вчера, 21:00
Мурад Мусаев: двухматчевое противостояние с 1/4 финала Кубка - это правильное решение (1)
Мурад Мусаев: двухматчевое противостояние с 1/4 финала Кубка - это правильное решение (1)
Вчера, 20:56
"Ростов" выбил "Зенит" из Кубка России (106)
"Ростов" выбил "Зенит" из Кубка России (106)
Вчера, 19:52
Александр Кержаков: "Зенит-Арена" заслуживает финала ЛЧ, но не уверен, что там сыграет "Зенит"
Александр Кержаков: "Зенит-Арена" заслуживает финала ЛЧ, но не уверен, что там сыграет "Зенит"
Вчера, 19:25
Ла Лига запустила кампанию в поддержку проведения матчей в США (2)
Ла Лига запустила кампанию в поддержку проведения матчей в США (2)
Арсений Логашов: посвящаю забитый мяч своей жене
Защитник "Ростова" Арсений Логашов прокомментировал победу над "Зенитом" (3:1).
"Зенит" — сильный коллектив, в котором собраны большие профессионалы, но сегодня мы были нацелены только на победу. Рад, что прошли в четвертьфинал Кубка. А теперь все мысли об игре против «Краснодара».
Болельщики сегодня были великолепны. На стадионе собралось большое количество людей, несмотря на будний день. Понравились фонарики на трибунах, эмоции, радость болельщиков после забитых мячей. Хочу поблагодарить фанатов за поддержку.
Я доволен, что мы победили. А свой гол посвящаю своей жене", - цитирует игрока клубная пресс-служба.
"Зенит" — сильный коллектив, в котором собраны большие профессионалы, но сегодня мы были нацелены только на победу. Рад, что прошли в четвертьфинал Кубка. А теперь все мысли об игре против «Краснодара».
Болельщики сегодня были великолепны. На стадионе собралось большое количество людей, несмотря на будний день. Понравились фонарики на трибунах, эмоции, радость болельщиков после забитых мячей. Хочу поблагодарить фанатов за поддержку.
Я доволен, что мы победили. А свой гол посвящаю своей жене", - цитирует игрока клубная пресс-служба.
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