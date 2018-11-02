Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Арсений Логашов: посвящаю забитый мяч своей жене

Защитник "Ростова" Арсений Логашов прокомментировал победу над "Зенитом" (3:1).

"Зенит" — сильный коллектив, в котором собраны большие профессионалы, но сегодня мы были нацелены только на победу. Рад, что прошли в четвертьфинал Кубка. А теперь все мысли об игре против «Краснодара».

Болельщики сегодня были великолепны. На стадионе собралось большое количество людей, несмотря на будний день. Понравились фонарики на трибунах, эмоции, радость болельщиков после забитых мячей. Хочу поблагодарить фанатов за поддержку.

Я доволен, что мы победили. А свой гол посвящаю своей жене", - цитирует игрока клубная пресс-служба.
Теги: Ростов Зенит Логашов
Сегодня, 09:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.