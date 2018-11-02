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Ринат Билялетдинов: "Зенит" может набирать очки только за счет дисциплины и самоотдачи

Экс-наставник "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал игру "Зенита" в матче с "Ростовом" (1:3).

"Не захватывает дух игра "Зенита". Говорят же, что игра забывается, а результат остается. Это и есть прагматичный подход.

Игра питерцев обеднела в плане остроты, комбинационности, взрывных захватывающих взаимодействий не видно. Утрата звёздности налицо, нет ведь не только Халка и Витселя, но даже и Жулиано, который тоже успел блеснуть немножко. Кроме того, утратили форму даже те люди, которые могли в такой футбол играть. Прежде всего имею в виду Шатова.

Усреднился "Зенит" по уровню футболистов, но, может быть, стал сильнее командной игрой. Добываются очки только за счет дисциплины и самоотдачи", — приводит слова Билялетдинова "Спорт уик-энд".
Теги: Зенит Билялетдинов Р.
Сегодня, 09:46
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#1  yuri  спб (Сегодня, 10:22)
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Когда то (не так и давно, а во времени бесконечно) великий без преувеличения Лобановский строил игру на основе физической готовности невеликих игроков. В Зените их просто нет , как нет и физики сейчас. Вот и результаты и собственно игра поблекли. Остаются ротация и экономия сил.


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Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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