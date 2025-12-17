В ЦСКА прокомментировали информацию о переговорах с "Пари НН" по Боселли

"Мы не ведем переговоры с "Пари НН" по Боселли", - передает слова Брейдо "СЭ".
В нынешнем сезоне Хуан Боселли провел в составе "Пари НН" 20 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет 10 забитых голов. Контракт уругвайского нападающего с нижегородским клубом истекает летом будущего года.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на новость об интересе клуба к нападающему "Пари НН" Хуану Боселли.
Фото: ФК "Пари НН"