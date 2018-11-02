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Адель Эрнандес: я готов. Надеюсь, тренер выпустит меня на несколько минут в матче с "Динамо"

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес сообщил, что восстановился от травмы.

"Я в порядке, всё хорошо. Думаю, что к следующему матчу против "Динамо" я вернусь к игре, надеюсь, тренер выпустит меня на несколько минут.

Что думаю о сопернике? Это дерби, предстоит сложный матч. Но у нас хорошая команда, и, думаю, мы сделаем всё, чтобы выиграть эту игру", - цитирует уругвайца Sport24.
Теги: ЦСКА Динамо Эрнандес
Сегодня, 10:27
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#1  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 11:01)
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Болеет за:
ЦСКА
Наконец-то!
Ждём Кучаева, Бистровича и Жору.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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