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Бывший глава "Кубани" встретит новогодние праздники в СИЗО

Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшего владельца "Кубани" Олега Мкртчяна до 5 января 2019 года.

Напомним, бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, на сумму более 1 миллиарда рублей. По версии следствия, с 2009 по 2013 годы Мкртчян занимал руководящую должность в "Индустриальном союзе Донбасса" и организовал получение у "Внешэкономбанка" кредитных денежных средств через офшорные компании.

"Кубань" этим летом была признана банкротом и прекратила свое существование.

РАПСИ
Теги: Кубань
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