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Дмитрий Стоцкий: матч с "Ростовом" - один из самых принципиальных для "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий поделился ожиданиями от ближайшего матча с "Ростовом".

"Матч с ближайшими соседями – один из самых принципиальных для нас. "Ростов" также идет в лидерах, и эта встреча будет иметь важное турнирное значение для обеих команд", - цитирует Стоцкого твиттер клуба.
Теги: Стоцкий Краснодар Ростов
Сегодня, 10:34
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#1  сын кубани  краснодар (Сегодня, 10:52)
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Болеет за:
«Краснодар»
да вообще то у нас 2 важных игры, через 4 дня определяемся в ЛЕ кто проходит дальше, мы или Стандарт


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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