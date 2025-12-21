Дивеев готов перейти в "Зенит" ради титулов - журналист Панков

Как рассказал журналист Андрей Панков в телеграм-канале "Удар Эджуке", сине-бело-голубые готовы выплатить армейскому клубу компенсацию в размере от 3 до 5 миллионов евро, а также включить в сделку нападающего Лусиано Гонду.
По данным источника, соглашение между клубами находится на финальной стадии и оценивается как готовое примерно на 90%. Оба футболиста дали согласие на переход в рамках обмена. Отмечается, что сам Дивеев положительно настроен на переезд в Санкт-Петербург и рассматривает этот шаг как возможность "выиграть титул".
Инициатива получила одобрение и со стороны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, что существенно приблизило стороны к завершению переговоров.
Дивеев выступает за армейцев с 2019 года, когда перебрался в Москву из "Уфы" за 1,5 миллиона евро.
Фото: ПФК ЦСКА