Английская премьер-лига

2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
БернлиЗавершен
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
ЛиверпульЗавершен
Лидс
4 - 1 4 1
Кристал ПэласЗавершен
Эвертон
0 - 1 0 1
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Осасуна
3 - 0 3 0
АлавесЗавершен
Реал Мадрид
2 - 0 2 0
СевильяЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Лацио
0 - 0 0 0
КремонезеЗавершен
Ювентус
2 - 1 2 1
РомаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Гамбург
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Кельн
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Вольфсбург
3 - 4 3 4
ФрайбургЗавершен
Штутгарт
0 - 0 0 0
ХоффенхаймЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
ВердерЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 3 1 3
БайерЗавершен

Дивеев готов перейти в "Зенит" ради титулов - журналист Панков

Петербургский "Зенит" приблизился к оформлению трансфера защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
Фото: ПФК ЦСКА
Как рассказал журналист Андрей Панков в телеграм-канале "Удар Эджуке", сине-бело-голубые готовы выплатить армейскому клубу компенсацию в размере от 3 до 5 миллионов евро, а также включить в сделку нападающего Лусиано Гонду.

По данным источника, соглашение между клубами находится на финальной стадии и оценивается как готовое примерно на 90%. Оба футболиста дали согласие на переход в рамках обмена. Отмечается, что сам Дивеев положительно настроен на переезд в Санкт-Петербург и рассматривает этот шаг как возможность "выиграть титул".

Инициатива получила одобрение и со стороны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, что существенно приблизило стороны к завершению переговоров.

Дивеев выступает за армейцев с 2019 года, когда перебрался в Москву из "Уфы" за 1,5 миллиона евро.

