Источник: Бувач получил предложение о продлении соглашения с "Динамо"

Руководители бело-голубых выступили с инициативой заключить с боснийским специалистом новое соглашение. На данный момент спортивный директор не дал окончательного ответа и взял паузу, чтобы тщательно оценить условия.
Бувач работает в структуре столичного клуба с февраля 2020 года. До переезда в Россию он был известен прежде всего по работе в европейских топ-клубах, где занимал должность ассистента главного тренера - в частности, в дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуле".
После завершения осеннего отрезка сезона чемпионата России "Динамо" с 21 баллом в активе идёт на десятой строчке в таблице.
Московское "Динамо" намерено продолжить сотрудничество со спортивным директором клуба Желько Бувачем.
