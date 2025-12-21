Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
БернлиЗавершен
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
ЛиверпульЗавершен
Лидс
4 - 1 4 1
Кристал ПэласЗавершен
Эвертон
0 - 1 0 1
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Осасуна
3 - 0 3 0
АлавесЗавершен
Реал Мадрид
2 - 0 2 0
СевильяЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 0 0 0
КремонезеЗавершен
Ювентус
2 - 1 2 1
РомаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Кельн
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Вольфсбург
3 - 4 3 4
ФрайбургЗавершен
Штутгарт
0 - 0 0 0
ХоффенхаймЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
ВердерЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 3 1 3
БайерЗавершен

Источник: Бувач получил предложение о продлении соглашения с "Динамо"

Московское "Динамо" намерено продолжить сотрудничество со спортивным директором клуба Желько Бувачем.
Фото: ФК "Динамо"
Руководители бело-голубых выступили с инициативой заключить с боснийским специалистом новое соглашение. На данный момент спортивный директор не дал окончательного ответа и взял паузу, чтобы тщательно оценить условия.

Бувач работает в структуре столичного клуба с февраля 2020 года. До переезда в Россию он был известен прежде всего по работе в европейских топ-клубах, где занимал должность ассистента главного тренера - в частности, в дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуле".

После завершения осеннего отрезка сезона чемпионата России "Динамо" с 21 баллом в активе идёт на десятой строчке в таблице.

Источник: Sport24

