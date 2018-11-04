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Молодежки "Краснодара" и "Ростова" сыграли вничью

Футболисты "Краснодара" и "Ростова" сыграли вничью в рамках 13-го тура молодежного первенства.

Молодежное первенство

13 тур

"Краснодар" – "Ростов" 2:2

Голы: Кутовой, 44, Волков, 88, Пидлисняк, 90+1, Вебер, 90+3

"Краснодар": Ещенко, Ведерников, Пелих, Корнюшин, Литвинов, Бенедык (Власов, 86), Юрченко (Котов, 75), Петерсон (Молочников, 90+4), Кутовой (Мисан, 67), Губжоков (Ознобихин, 46), Пидлисняк

"Ростов": Айдаров, Сухомлинов, Бобен, Волков, Скопинцев, Вебер, Карнута (Гулевский, 69), Маер, Лазарев, Ливаднов (Петров, 82), Дулаев

Предупреждения: Майер, 38, Волков, 44, Кутовой, 55, Петерсон, 56
Теги: Краснодар Ростов
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