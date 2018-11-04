Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:59
Илья Геркус: разогнали паровоз и продолжаем лететь вперед! (5)
Илья Геркус: разогнали паровоз и продолжаем лететь вперед! (5)
Вчера, 23:49
"Арсенал" Эмери уже способен противостоять "Ливерпулю". Замена "тренеришки" снова решает (5)
"Арсенал" Эмери уже способен противостоять "Ливерпулю". Замена "тренеришки" снова решает (5)
Вчера, 23:27
Инспектор матча молодежного первенства "Спартак" – "Урал" отказался от комментариев по поводу поведения фанатов красно-белых (1)
Инспектор матча молодежного первенства "Спартак" – "Урал" отказался от комментариев по поводу поведения фанатов красно-белых (1)
Вчера, 23:07
Член попечительского совета "Оренбурга": взяли бы Глушакова? Мы хотим видеть у себя лучших игроков (2)
Член попечительского совета "Оренбурга": взяли бы Глушакова? Мы хотим видеть у себя лучших игроков (2)
"Краснодар" - "Ростов": стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Ростова" на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Краснодар": Синицын, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.
Запасные: Сафонов, Ещенко, Шишкин, Марков, Рамирес, Фьолусон, Куэва, Игнатьев, Сулейманов.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Юсупов, Гулиев, Шомуродов, Сигурдарсон.
Запасные: Абаев, Логашов, Калачёв, Ионов, Зуев, Салетрос, Хаджикадунич, Кьяртанссон.
"Краснодар": Синицын, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.
Запасные: Сафонов, Ещенко, Шишкин, Марков, Рамирес, Фьолусон, Куэва, Игнатьев, Сулейманов.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Юсупов, Гулиев, Шомуродов, Сигурдарсон.
Запасные: Абаев, Логашов, Калачёв, Ионов, Зуев, Салетрос, Хаджикадунич, Кьяртанссон.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.