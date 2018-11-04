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"Краснодар" - "Ростов": стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Ростова" на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Краснодар": Синицын, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.

Запасные: Сафонов, Ещенко, Шишкин, Марков, Рамирес, Фьолусон, Куэва, Игнатьев, Сулейманов.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Юсупов, Гулиев, Шомуродов, Сигурдарсон.

Запасные: Абаев, Логашов, Калачёв, Ионов, Зуев, Салетрос, Хаджикадунич, Кьяртанссон.
Теги: Краснодар Ростов
Сегодня, 15:23
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#4  Victor671b  Горячий ключ (Сегодня, 16:03)
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Болеет за:
«Краснодар»
dekkaktus,
Да нет, Ростов вдевятером выходит
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#3  Alex_Jj  Alex_Jj (Сегодня, 16:02)
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online

Пятого игрока с паспортом РФ забыли вписать - Петрова
Регистрация: 9.07.2016 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 15:48)
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: dekkaktus
а чё Краснодар в меньшинстве выходит???

Он просто никому неинтересен, чтобы его состав дописывать основной.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 15:30)
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Болеет за:
«Краснодар»
а чё Краснодар в меньшинстве выходит???
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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