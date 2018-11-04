Бранислав Иванович – об удалении Паредеса: так нельзя!

Капитан "Зенита" защитник Бранислав Иванович после матча 13-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0) раскритиковал получившего красную карточку полузащитника Леандро Паредеса.– Конечно, да. Мы контролировали игру, но моментов было немного. Тем не менее удалось забить, хотя есть много моментов, над которыми нужно работать. Мы должны быть довольны тем, что снова набрали три очка и идти дальше.– На поле его практически не видно. Нам сказали перед игрой, что это лев, но, думаю сверху его видно лучше.– Такие моменты повторяются, так нельзя! Это бьет по команде: было удаление в матче с "Динамо", сейчас удалили Паредеса. Надо же понимать, что у тебя есть желтая карточка и быть осторожнее. Но он еще молод и, думаю, научится этому.– То, что он вернулся – большой плюс для команды. Маммана долго отсутствовал и, думаю, успел соскучиться. Надо поддерживать его, чтобы он получал удовольствие от игры и становился увереннее. Думаю, в следующем году мы увидим уже другого Мамману.– Это очень серьезная команда. Они молоды, набираются опыта и матч должен получиться непростым. Но перед этим у нас еще выездная игра в Лиге Европы и в первую очередь мы должны думать о ней.