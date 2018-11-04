Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:42
Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча «Зенит» - «Ахмат»
Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча «Зенит» - «Ахмат»
Бранислав Иванович – об удалении Паредеса: так нельзя!
Капитан "Зенита" защитник Бранислав Иванович после матча 13-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0) раскритиковал получившего красную карточку полузащитника Леандро Паредеса.
– "Зениту" всегда непросто с "Ахматом". Сегодняшняя игра не стала исключением...
– Конечно, да. Мы контролировали игру, но моментов было немного. Тем не менее удалось забить, хотя есть много моментов, над которыми нужно работать. Мы должны быть довольны тем, что снова набрали три очка и идти дальше.
– На поле нарисовали льва. Заметили?
– На поле его практически не видно. Нам сказали перед игрой, что это лев, но, думаю сверху его видно лучше.
– Что скажете об удалении Паредеса?
– Такие моменты повторяются, так нельзя! Это бьет по команде: было удаление в матче с "Динамо", сейчас удалили Паредеса. Надо же понимать, что у тебя есть желтая карточка и быть осторожнее. Но он еще молод и, думаю, научится этому.
– Маммана вернулся после травмы. Уже нашли взаимодействие?
– То, что он вернулся – большой плюс для команды. Маммана долго отсутствовал и, думаю, успел соскучиться. Надо поддерживать его, чтобы он получал удовольствие от игры и становился увереннее. Думаю, в следующем году мы увидим уже другого Мамману.
– Уже три матча "Зенита" с ЦСКА закончились нулевой ничьей. Есть понимание как наконец забить сопернику?
– Это очень серьезная команда. Они молоды, набираются опыта и матч должен получиться непростым. Но перед этим у нас еще выездная игра в Лиге Европы и в первую очередь мы должны думать о ней.
"Спорт-Экспресс"
– "Зениту" всегда непросто с "Ахматом". Сегодняшняя игра не стала исключением...
– Конечно, да. Мы контролировали игру, но моментов было немного. Тем не менее удалось забить, хотя есть много моментов, над которыми нужно работать. Мы должны быть довольны тем, что снова набрали три очка и идти дальше.
– На поле нарисовали льва. Заметили?
– На поле его практически не видно. Нам сказали перед игрой, что это лев, но, думаю сверху его видно лучше.
– Что скажете об удалении Паредеса?
– Такие моменты повторяются, так нельзя! Это бьет по команде: было удаление в матче с "Динамо", сейчас удалили Паредеса. Надо же понимать, что у тебя есть желтая карточка и быть осторожнее. Но он еще молод и, думаю, научится этому.
– Маммана вернулся после травмы. Уже нашли взаимодействие?
– То, что он вернулся – большой плюс для команды. Маммана долго отсутствовал и, думаю, успел соскучиться. Надо поддерживать его, чтобы он получал удовольствие от игры и становился увереннее. Думаю, в следующем году мы увидим уже другого Мамману.
– Уже три матча "Зенита" с ЦСКА закончились нулевой ничьей. Есть понимание как наконец забить сопернику?
– Это очень серьезная команда. Они молоды, набираются опыта и матч должен получиться непростым. Но перед этим у нас еще выездная игра в Лиге Европы и в первую очередь мы должны думать о ней.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.