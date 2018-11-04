Валерий Рейнгольд: кто дал право Федуну издеваться над "Спартаком"?

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Урала" (1:2) в 13-м туре Премьер-Лиги.- "Спартак" впервые в истории проиграл 4 домашних матча подряд, но значения это сейчас не имеет, - начал Рейнгольд. - Игра команды в целом - это полнейшее безобразие. Я с ужасом смотрел и иронически улыбался периодически, ведь складывалось ощущение, что "Спартак" просто попутал берега. И во всём этом виноват только один человек - Леонид Федун. Это он создал такую нервозную обстановку в команде, это он довёл до такого позора, который мы наблюдаем. Мы ещё не скоро отойдём от последствий действий Федуна. Это только начало.Что, команда разве разучилась играть в футбол?! Нет, конечно! Но происходящее сегодня - просто непонятно, это нельзя никак описать и тяжело комментировать. "Спартак" пребывает непонятно где, и это не сенсация, ведь все любящие это клуб видят, что идёт развал команды, и нужно разобраться, планомерный он вообще или нет. На эти вопросы должен ответить Федун, я хотел бы послушать его, как он объяснит свои решения и итоговые последствия. Если ты тренера снимаешь - у тебя уже должен быть готовый на его замену специалист. В итоге работает Рианчо, и кто это такой - не совсем понятно, хотя и его критиковать не хочется. Но это бардак! Непонятно, что Федун делает с командой. Кто дал ему право издеваться над "Спартаком"?!Мы привыкли спрашивать с игроков, и это нужно продолжать делать. Но кто же спросит с Федуна?! Есть же совет директоров, есть ведь Алекперов. Если Федун не хочет руководить клубом - продай его или отдай.Ну а футбол в исполнении "Спартак" просто доводит до содрогания. Что это вообще такое?! Что тут можно анализировать и разбирать?! Разбирают тогда, когда где-то не добежал, где-то не отдал, игровые моменты в общем. А здесь разбирать-то нечего, ведь "Спартак" пешком по полю ходит! О чём тут говорить?! Это позор "Спартаку"! Поэтому я хотел бы услышать Федуна: пусть он отчитается перед болельщиками. Команда разваливается на глазах, а он, говорят, в отпуск куда-то уехал... Что это такое?! Где это вообще ранее было видано и слыхано?!