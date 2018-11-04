Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:28
Александр Мостовой: в шутку говорю, а чем я хуже фамилий, которые фигурируют вокруг "Спартака"?
Александр Мостовой: в шутку говорю, а чем я хуже фамилий, которые фигурируют вокруг "Спартака"?
21:59
Николай Димитров: сейчас у "Спартака" проблемы, но они ещё будут бороться за чемпионство (видео)
Николай Димитров: сейчас у "Спартака" проблемы, но они ещё будут бороться за чемпионство (видео)
19:08
Сергей Паршивлюк: только порадуемся, если Карпин возглавит "Спартак". Но он сказал, что от нас не избавится (видео)
Сергей Паршивлюк: только порадуемся, если Карпин возглавит "Спартак". Но он сказал, что от нас не избавится (видео)
18:34
Сергей Веденеев: Маркизио? Сейчас рынок стал намного хуже, наши клубы берут то, что есть на "прилавке" (5)
Сергей Веденеев: Маркизио? Сейчас рынок стал намного хуже, наши клубы берут то, что есть на "прилавке" (5)
17:42
Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча "Зенит" - "Ахмат" (2)
Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча "Зенит" - "Ахмат" (2)
Валерий Рейнгольд: кто дал право Федуну издеваться над "Спартаком"?
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Урала" (1:2) в 13-м туре Премьер-Лиги.
- "Спартак" впервые в истории проиграл 4 домашних матча подряд, но значения это сейчас не имеет, - начал Рейнгольд. - Игра команды в целом - это полнейшее безобразие. Я с ужасом смотрел и иронически улыбался периодически, ведь складывалось ощущение, что "Спартак" просто попутал берега. И во всём этом виноват только один человек - Леонид Федун. Это он создал такую нервозную обстановку в команде, это он довёл до такого позора, который мы наблюдаем. Мы ещё не скоро отойдём от последствий действий Федуна. Это только начало.
Что, команда разве разучилась играть в футбол?! Нет, конечно! Но происходящее сегодня - просто непонятно, это нельзя никак описать и тяжело комментировать. "Спартак" пребывает непонятно где, и это не сенсация, ведь все любящие это клуб видят, что идёт развал команды, и нужно разобраться, планомерный он вообще или нет. На эти вопросы должен ответить Федун, я хотел бы послушать его, как он объяснит свои решения и итоговые последствия. Если ты тренера снимаешь - у тебя уже должен быть готовый на его замену специалист. В итоге работает Рианчо, и кто это такой - не совсем понятно, хотя и его критиковать не хочется. Но это бардак! Непонятно, что Федун делает с командой. Кто дал ему право издеваться над "Спартаком"?!
Мы привыкли спрашивать с игроков, и это нужно продолжать делать. Но кто же спросит с Федуна?! Есть же совет директоров, есть ведь Алекперов. Если Федун не хочет руководить клубом - продай его или отдай.
Ну а футбол в исполнении "Спартак" просто доводит до содрогания. Что это вообще такое?! Что тут можно анализировать и разбирать?! Разбирают тогда, когда где-то не добежал, где-то не отдал, игровые моменты в общем. А здесь разбирать-то нечего, ведь "Спартак" пешком по полю ходит! О чём тут говорить?! Это позор "Спартаку"! Поэтому я хотел бы услышать Федуна: пусть он отчитается перед болельщиками. Команда разваливается на глазах, а он, говорят, в отпуск куда-то уехал... Что это такое?! Где это вообще ранее было видано и слыхано?!
- "Спартак" впервые в истории проиграл 4 домашних матча подряд, но значения это сейчас не имеет, - начал Рейнгольд. - Игра команды в целом - это полнейшее безобразие. Я с ужасом смотрел и иронически улыбался периодически, ведь складывалось ощущение, что "Спартак" просто попутал берега. И во всём этом виноват только один человек - Леонид Федун. Это он создал такую нервозную обстановку в команде, это он довёл до такого позора, который мы наблюдаем. Мы ещё не скоро отойдём от последствий действий Федуна. Это только начало.
Что, команда разве разучилась играть в футбол?! Нет, конечно! Но происходящее сегодня - просто непонятно, это нельзя никак описать и тяжело комментировать. "Спартак" пребывает непонятно где, и это не сенсация, ведь все любящие это клуб видят, что идёт развал команды, и нужно разобраться, планомерный он вообще или нет. На эти вопросы должен ответить Федун, я хотел бы послушать его, как он объяснит свои решения и итоговые последствия. Если ты тренера снимаешь - у тебя уже должен быть готовый на его замену специалист. В итоге работает Рианчо, и кто это такой - не совсем понятно, хотя и его критиковать не хочется. Но это бардак! Непонятно, что Федун делает с командой. Кто дал ему право издеваться над "Спартаком"?!
Мы привыкли спрашивать с игроков, и это нужно продолжать делать. Но кто же спросит с Федуна?! Есть же совет директоров, есть ведь Алекперов. Если Федун не хочет руководить клубом - продай его или отдай.
Ну а футбол в исполнении "Спартак" просто доводит до содрогания. Что это вообще такое?! Что тут можно анализировать и разбирать?! Разбирают тогда, когда где-то не добежал, где-то не отдал, игровые моменты в общем. А здесь разбирать-то нечего, ведь "Спартак" пешком по полю ходит! О чём тут говорить?! Это позор "Спартаку"! Поэтому я хотел бы услышать Федуна: пусть он отчитается перед болельщиками. Команда разваливается на глазах, а он, говорят, в отпуск куда-то уехал... Что это такое?! Где это вообще ранее было видано и слыхано?!
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.