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Валерий Рейнгольд: кто дал право Федуну издеваться над "Спартаком"?

Валерий Рейнгольд: кто дал право Федуну издеваться над "Спартаком"?Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Урала" (1:2) в 13-м туре Премьер-Лиги.

- "Спартак" впервые в истории проиграл 4 домашних матча подряд, но значения это сейчас не имеет, - начал Рейнгольд. - Игра команды в целом - это полнейшее безобразие. Я с ужасом смотрел и иронически улыбался периодически, ведь складывалось ощущение, что "Спартак" просто попутал берега. И во всём этом виноват только один человек - Леонид Федун. Это он создал такую нервозную обстановку в команде, это он довёл до такого позора, который мы наблюдаем. Мы ещё не скоро отойдём от последствий действий Федуна. Это только начало.

Что, команда разве разучилась играть в футбол?! Нет, конечно! Но происходящее сегодня - просто непонятно, это нельзя никак описать и тяжело комментировать. "Спартак" пребывает непонятно где, и это не сенсация, ведь все любящие это клуб видят, что идёт развал команды, и нужно разобраться, планомерный он вообще или нет. На эти вопросы должен ответить Федун, я хотел бы послушать его, как он объяснит свои решения и итоговые последствия. Если ты тренера снимаешь - у тебя уже должен быть готовый на его замену специалист. В итоге работает Рианчо, и кто это такой - не совсем понятно, хотя и его критиковать не хочется. Но это бардак! Непонятно, что Федун делает с командой. Кто дал ему право издеваться над "Спартаком"?!

Мы привыкли спрашивать с игроков, и это нужно продолжать делать. Но кто же спросит с Федуна?! Есть же совет директоров, есть ведь Алекперов. Если Федун не хочет руководить клубом - продай его или отдай.

Ну а футбол в исполнении "Спартак" просто доводит до содрогания. Что это вообще такое?! Что тут можно анализировать и разбирать?! Разбирают тогда, когда где-то не добежал, где-то не отдал, игровые моменты в общем. А здесь разбирать-то нечего, ведь "Спартак" пешком по полю ходит! О чём тут говорить?! Это позор "Спартаку"! Поэтому я хотел бы услышать Федуна: пусть он отчитается перед болельщиками. Команда разваливается на глазах, а он, говорят, в отпуск куда-то уехал... Что это такое?! Где это вообще ранее было видано и слыхано?!
Теги: Спартак Рейнгольд
Сегодня, 21:22
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#32  yuri  спб (Сегодня, 22:21)
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online

Цитата: Agasphere
Подобная трактовка понятия "народ" -- это исключительно у вас в удельных головах, сударь.

Если бы- оглянитесь вниз, как народ рад что ложь в очередной раз всплыла на поверхность ). Так что бы нахлобучить на себя чужой шлем , не побоюсь этого слова -нигера чужого, не стоит расчитывать на местный народ. Народ, он знаете ли не так глуп) .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#31  Анатолий Гуськов   (Сегодня, 22:19)
  • -2
  •  (2)

Евгений Буров,
Он просто болеет за Спартак в отличии от некоторых.

zloy,
Чтобы судить дедулю, надо понимать футбол.
Регистрация: 24.07.2017 [жалоба]
#30  Конек   (Сегодня, 22:16)
  • 0
  •  (2)
online

Руки прочь от арнольдыча, он все правильно делает! laughing
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#29  kingar  Орел (Сегодня, 22:15)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вся беда в том, что Карреру надо было убирать еще в конце золотого сезона. Все же тренер он никакой. Человек работавший помощником у Аленичева ну не мог в одночасье стать тренером высокого уровня. В год чемпионства Спартак наверное при любом тренере мог стать им. А вот тренера нужно было уже подыскивать основательно. А сейчас как то все скомкали и не понятно что дальше...
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
#28  Agasphere  Москва (Сегодня, 22:10)
  • +2
  •  (4)

Цитата: yuri
народ понятие сугубо выдуманное в чертогах Тарасовки, сваренное на лжи, сэр.

Подобная трактовка понятия "народ" -- это исключительно у вас в удельных головах, сударь. joy
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#27  druny77  nizniy (Сегодня, 22:09)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: igorspartak
Цитата: Александр
СКОТОБАЗА проиграла. Поделом скотобазе. Кутепову необходимо пойти и удаввиться. Комбарову тоже.

встречу в Твери за скотобазу ответишь,перевёртышь

ребёнок ,усмирись,у нас других врагов пполно,твоя неновисть скоро пригодится ;)
Регистрация: 31.01.2010 [жалоба]
#26  yuri  спб (Сегодня, 22:04)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Agasphere
Но терпение народа имеет пределы

Корона не жмет или борщ гуще некуда? ) Позволю себе слегка развечать этот миф- народ понятие сугубо выдуманное в чертогах Тарасовки, сваренное на лжи, сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#25  Agasphere  Москва (Сегодня, 22:01)
  • -1
  •  (3)

Болельщиков КБ преследуют в кошмарах
Позорная игра и цифры табло...
Но не с кого спросить -- Федун же на Канарах! --
И некому набить постылое [вырезано] joy
Говорил же я некогда, что Скала на тренерском мостике при Шавло в роли гендиректора и Червиченко в роли владельца -- не худший вариант, а не верили.
За разовые просчеты, вылившиеся в достижения типа собственного стадиона и титула при Каррере многое прощается Федуну, конечно... Но терпение народа имеет пределы, Ленин не даст соврать в канун 101-й годовщины ВОСР! mask
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#24  igorspartak  Тверь (Сегодня, 21:58)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр
СКОТОБАЗА проиграла. Поделом скотобазе. Кутепову необходимо пойти и удаввиться. Комбарову тоже.

встречу в Твери за скотобазу ответишь,перевёртышь


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#23  Blessing  Спб (Сегодня, 21:57)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
честная игра расставляет все по своим местам, для свиней это место №6.

не.. .ежели совсем честно, то высоковато шестое

ФНЛ.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#22  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:57)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Три дня назад я сказал, что в противостоянии Федуна и фанатов... фанатов поимеют с неприличным счётом... к этому всё и идёт.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#21  utekay  Россия (Сегодня, 21:53)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
честная игра расставляет все по своим местам, для свиней это место №6.

не.. .ежели совсем честно, то высоковато шестое


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#20  Blessing  Спб (Сегодня, 21:48)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
дедушка застрял в советском прошлом

В девяностых..., в советском прошлом свиньям тоже по щам давали. А в 90-е они оборзели, как все бандиты того времени, беспредельничали от своеволия и безнаказанности, вот это и предопределило их сегодняшнюю натуру, которая привыкла, что под неё все должны прогибаться. Урал и КО показали им, что сейчас есть другие команды, и они умеют играть, а не брать деньги, как там было заведено. А дед не понимает, что честная игра расставляет все по своим местам, для свиней это место №6.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#19  Roganov   (Сегодня, 21:46)
  • 0
  •  (2)

Рыба с головы гниет. Ясен пень, Федун во всем виноват, потому что он тупые решения принимает.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#18  Александр  Тверь (Сегодня, 21:45)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
СКОТОБАЗА проиграла. Поделом скотобазе. Кутепову необходимо пойти и удаввиться. Комбарову тоже.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#17  Tokio581   (Сегодня, 21:42)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Теперь и федун виноват.
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#16  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 21:42)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
«Чтобы тратить деньги с умом, нужно потратиться сперва на ум»(с)
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#15  Blessing  Спб (Сегодня, 21:42)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кто дал ему право издеваться над "Спартаком"?!

Деньги. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#14  miktar   (Сегодня, 21:41)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Batman
Где это вообще ранее было видано и слыхано?!

Край их такой... "в каком краю не видано, чего-то там не слыхано"... стадион малая часть ПРОЕКТА ,говорят 10-15%.... трам-пам-пам...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#13  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 21:40)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Хитрый Лис,
А я наивный,подумал.что народ...
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#12  utekay  Россия (Сегодня, 21:39)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
дедушка застрял в советском прошлом


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#11  Batman   (Сегодня, 21:37)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
, ведь складывалось ощущение, что "Спартак" просто попутал берега. И во всём этом виноват только один человек - Леонид Федун

Остался дед без пенсии спартаковской 100% а слог какой?! "Берега попутал"
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#10  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:36)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vik-Nik
А разве Федун тренирует и играет? Он деньги только дает...

ну там еще, руководство назначает, тренера утверждает...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#9  Катрапс  Россия (Сегодня, 21:32)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Бабло дало ему такое право. Купи Спартак и в путь...
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
#8  Batman   (Сегодня, 21:31)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Старый клоун вообще нюх потерял neutral_face

Поэтому я хотел бы услышать Федуна: пусть он отчитается перед болельщиками. Команда разваливается на глазах, а он, говорят, в отпуск куда-то уехал... Что это такое?! Где это вообще ранее было видано и слыхано?!
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#7  zloy   (Сегодня, 21:31)
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Барселона»
старый хрыч, в чем вина федуна? кретины на поле еле ходят и по мячу не попадают
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#6  kuzz  Москва (Сегодня, 21:31)
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yanus0407
Дедуля - Спартак частный клуб, что хочет с ним делать Арнольдыч, то и будет делать, может даже на болте крутить))) Сиди и не вякай - твоё мнение никому не интересно.

А вот твое тля даже этому деду не интересно, закон природы бомж внизу пищевой цепочки среди бачков.
По теме дед погнал волну которая робко так начиналась, теперь слово за поваром
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#5  Евгений Буров   (Сегодня, 21:29)
  • -3
  •  (9)

а кто дал Рейнгольду обсуждать Федуна -он кто господьбог или средний бывший игрочишко wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:28)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
У Спартака каждый хочет спасти результат в одиночку, вот и получается, что суеты много а результативных действий мало.
Спартаку нужно избавляться от устаревшего балласта, менеджмент конечно дебилы, если продлили контракты Глушаку и Навесову на длительные сроки.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  Савелий  Россия (Сегодня, 21:28)
  • -1
  •  (5)
online

Хозяин-барин...((
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
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