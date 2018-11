Станислав Черчесов выложил фотографию с Йоахимом Левом

View this post on Instagram

Недавно завтракали с Йоахимом Левом в Лондоне. Он тренер высокого уровня. Результаты немецкой сборной были в последнее время неудовлетворительные, но качество игры при этом было очень высоким. Нам предстоит тяжелый матч. ?? I recently had a breakfast with Joachim L?w in London. He is a great coach. The German national team showed poor results in the last few matches but they performed very well nevertheless. We have a tough match ahead.