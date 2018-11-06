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Станислав Черчесов выложил фотографию с Йоахимом Левом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии контрольного матча против Германии (15 ноября) в Инстаграме выложил совместную фотографию с наставником будущего соперника Йоахимом Левом.

"Недавно завтракали с Йоахимом Левом в Лондоне. Он тренер высокого уровня. Результаты немецкой сборной были в последнее время неудовлетворительные, но качество игры при этом было очень высоким. Нам предстоит тяжелый матч", - написал Черчесов.

Теги: Черчесов Лев
Сегодня, 17:03
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#3  Kytarba  Сочи (Сегодня, 18:10)
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online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: yuri
Орден не жмет?


ясли.каждому свое,ты сутра на работе на сайте ху1ню несешь,чтоб м.удаков собрать на ветках а Орденоносец кому оказывается орден жмет тоже с утра в Лондоне завтракает с мировой знаменитостью.П1зди,пля п1зди с толпой быдла что тебе больше остается делать,больше не на что не способен..а человек занимается любимым делом,вполне успешно и даже прикинь за большие деньги..)
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#2  Роман Жодостов   (Сегодня, 18:08)
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online

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - fixedatp.com
Регистрация: 6.11.2018 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 17:12)
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Орден не жмет?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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