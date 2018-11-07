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Шамиль Газизов: Томаров сам попросил об отставке

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал отставку Сергея Томарова.

"Томаров останется в клубе. Он хороший специалист. Сейчас ему необходим небольшой отпуск, после которого он продолжит работу в системе клуба. Мы сами воспитываем специалистов и не бросаем их. Мы нормально относились к работе Томарова, но не скажу, что были полностью довольны. Томаров сам попросил об отставке, и поэтому принято такое обоюдное решение", - сказал Газизов.

"Уфа" после 13-и туров занимает 15-е место в таблице РПЛ.

Р-Спорт
Теги: Уфа Газизов Томаров
Сегодня, 15:30
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