Шамиль Газизов: Томаров сам попросил об отставке

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал отставку Сергея Томарова."Томаров останется в клубе. Он хороший специалист. Сейчас ему необходим небольшой отпуск, после которого он продолжит работу в системе клуба. Мы сами воспитываем специалистов и не бросаем их. Мы нормально относились к работе Томарова, но не скажу, что были полностью довольны. Томаров сам попросил об отставке, и поэтому принято такое обоюдное решение", - сказал Газизов."Уфа" после 13-и туров занимает 15-е место в таблице РПЛ.