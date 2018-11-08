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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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12:27
Вячеслав Кротов: матч со "Спартаком" для меня не является принципиальным - это уже пройденный этап (1)
Вячеслав Кротов: матч со "Спартаком" для меня не является принципиальным - это уже пройденный этап (1)
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00:22
Стерлинг заработал пенальти в ворота "Шахтёра", хотя защитник его даже не коснулся (видео) (3)
Стерлинг заработал пенальти в ворота "Шахтёра", хотя защитник его даже не коснулся (видео) (3)
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Александр Самедов: дай Бог, еще увидимся с Каррерой! Выпьем кофе или чего-то другого
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов заявил, что благодарен Массимо Каррере.
"Каррера займет важное место среди тренеров, с которыми я работал. Я ему буду всегда благодарен.
Он не только классный тренер, но и прекрасный человек. Мы хорошо расстались и, дай бог, еще увидимся, попьем кофе или чего-то другого. Но я думаю, что мы еще встретимся в этой жизни", - сказал Самедов.
Телеканал 360
"Каррера займет важное место среди тренеров, с которыми я работал. Я ему буду всегда благодарен.
Он не только классный тренер, но и прекрасный человек. Мы хорошо расстались и, дай бог, еще увидимся, попьем кофе или чего-то другого. Но я думаю, что мы еще встретимся в этой жизни", - сказал Самедов.
Телеканал 360
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