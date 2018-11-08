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Александр Самедов: дай Бог, еще увидимся с Каррерой! Выпьем кофе или чего-то другого

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов заявил, что благодарен Массимо Каррере.

"Каррера займет важное место среди тренеров, с которыми я работал. Я ему буду всегда благодарен.

Он не только классный тренер, но и прекрасный человек. Мы хорошо расстались и, дай бог, еще увидимся, попьем кофе или чего-то другого. Но я думаю, что мы еще встретимся в этой жизни", - сказал Самедов.

Телеканал 360
Теги: Спартак Самедов Каррера
Сегодня, 10:54
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#1  Realist2000   (Сегодня, 12:31)
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Начинает проясняться ситуация - похоже,Каррерой было допущено панибратство в результате которого он перестал руководить командой.Попытка исправить ситуацию переросла в конфликт ,который он погасить не сумел(или не захотел).
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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