Александр Самедов: дай Бог, еще увидимся с Каррерой! Выпьем кофе или чего-то другого

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов заявил, что благодарен Массимо Каррере."Каррера займет важное место среди тренеров, с которыми я работал. Я ему буду всегда благодарен.Он не только классный тренер, но и прекрасный человек. Мы хорошо расстались и, дай бог, еще увидимся, попьем кофе или чего-то другого. Но я думаю, что мы еще встретимся в этой жизни", - сказал Самедов.