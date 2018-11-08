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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александру Кокорину ограничили количество посылок с едой
Нападающему "Зенита" Александру Кокорину, который находится столичном в СИЗО-2 "Бутырка" в качестве обвиняемого по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство", ограничили поступления посылок с едой в СИЗО. Об этом сообщила спортивный менеджер и подруга футболиста Дарья Шишканова.
"Знаю, что в больших количествах ребятам приходят посылки. Александру в какой-то момент ограничили поступления посылок с едой и подарками, поскольку существует лимит. Им поступают и письма от поклонников в огромных количествах. Что касается посылок, то Александру их пришло очень много. Лимит был превышен в конце октября, и тогда было сказано, что получать он их сможет уже с начала ноября", - цитирует Шишканову "РИА Новости".
Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев участвовали в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Сегодня "Росбалт" сообщил, что следствие по делу игроков может быть продлено до 8 февраля 2019 года. Кроме того, по данным издания, Кокорину и Мамаеву сокращено количество посещений спортзала с пяти до двух раз в неделю.
"Знаю, что в больших количествах ребятам приходят посылки. Александру в какой-то момент ограничили поступления посылок с едой и подарками, поскольку существует лимит. Им поступают и письма от поклонников в огромных количествах. Что касается посылок, то Александру их пришло очень много. Лимит был превышен в конце октября, и тогда было сказано, что получать он их сможет уже с начала ноября", - цитирует Шишканову "РИА Новости".
Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев участвовали в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Сегодня "Росбалт" сообщил, что следствие по делу игроков может быть продлено до 8 февраля 2019 года. Кроме того, по данным издания, Кокорину и Мамаеву сокращено количество посещений спортзала с пяти до двух раз в неделю.
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