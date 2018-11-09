Рауль Рианчо: я больше никогда не буду работать помощником главного тренера

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо рассказал о своем будущем."Продолжу ли я или соберу чемоданы и поеду домой? Я хочу остаться. Дам вам эксклюзив: я больше никогда не стану помощником. Я 35 лет отработал помощником. В тех командах, где я работал, 4 сезона я играл в Лиге чемпионов и 4 - в Лиге Европы. У меня есть опыт в этом.Я никогда не хотел быть главным тренером. И все главные, с кем я работал, уважали меня как равного себе. Всегда, независимо от того, с кем я работал, я говорил только то, что думаю и вижу на поле. Сейчас, раз так сложилось, я продолжу работать главным тренером – больше не вернусь к статусу второго тренера. Исключение готов сделать только ради совместной работы с Гвардиолой" - сказал Рианчо.