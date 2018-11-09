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Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Рауль Рианчо: я больше никогда не буду работать помощником главного тренера

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо рассказал о своем будущем.

"Продолжу ли я или соберу чемоданы и поеду домой? Я хочу остаться. Дам вам эксклюзив: я больше никогда не стану помощником. Я 35 лет отработал помощником. В тех командах, где я работал, 4 сезона я играл в Лиге чемпионов и 4 - в Лиге Европы. У меня есть опыт в этом.

Я никогда не хотел быть главным тренером. И все главные, с кем я работал, уважали меня как равного себе. Всегда, независимо от того, с кем я работал, я говорил только то, что думаю и вижу на поле. Сейчас, раз так сложилось, я продолжу работать главным тренером – больше не вернусь к статусу второго тренера. Исключение готов сделать только ради совместной работы с Гвардиолой" - сказал Рианчо.

Sport24
Теги: Спартак Рианчо
Сегодня, 09:29
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(6)
#12  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 10:50)
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online
Болеет за:
«Кубань»
Дайте Раулю поработать!


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#11  Apant1   (Сегодня, 10:50)
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online

И тут Рауля понесло, надо уж было и Гвардиолу земляным червём назвать. Чего то вспомнил Сапогова, который неоднократно называл себя лучшим нападающим России)))
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#10  капля никотина  Москва (Сегодня, 10:40)
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online

Понеслась песда по кочкам....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#9  Realist2000   (Сегодня, 10:32)
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Быстро же он звездочку поймал...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#8  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 10:20)
  • 0
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Болеет за:
«Барселона»
Не нравится он мне почему-то, слишком много болтает
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#7  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 10:17)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Зарекалась свинья ... ну и т.д.
Не зарекайся .
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#6  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 10:06)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Почему бы нет. В каком-нибудь Леганесе вполне может быть.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#5  sumzzz  Калининград (Сегодня, 10:03)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Рубин»
Ну а что тут такого?! Всякие Юраны, Бушмановы....тренируют команды с тремя классами сельской школы и опытом помощника в 1-2 года, и ничего...вообще ничего))) А у Рианчо реально большой опыт, он знает об организации игры гораздо больше любого молодого тренера.
Вот только хватит ли ему яиц, чтобы быть главным?!


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#4  CHVI   (Сегодня, 09:57)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«МЮ»
А буду столбовою дворянкой!
Регистрация: 12.02.2012 [жалоба]
#3  Батька   (Сегодня, 09:56)
  • -1
  •  (5)
online

Ой давай только не в Спартаке
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#2  Critique   (Сегодня, 09:37)
  • -1
  •  (3)

Главным тренером - в Спартак 2
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 09:33)
  • +4
  •  (10)

ну все, звезда... да кому ты нужен?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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