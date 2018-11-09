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Павел Мамаев: с Кокориным не общался с момента нашего заключения

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказал, что до сих пор, с момента заключения в СИЗО, ему не удалось пообщаться с форвардом "Зенита" Александром Кокориным.

"У меня всё хорошо. С Сашей до сих пор не удаётся пообщаться. Терпим, а что поделать", — сказал Мамаев News.ru.

NEWS.ru
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 14:11
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(0)
#3  Makc33   (Сегодня, 15:03)
  • +2
  •  (6)

Ну воздержание вам не помешает,терпите
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:57)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
о, терпила! smile


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  1632   (Сегодня, 14:15)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Закрадываются смутные сомнения... он терпит то, что не может общаться с Кокориным???
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
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