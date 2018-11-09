Павел Мамаев: с Кокориным не общался с момента нашего заключения

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказал, что до сих пор, с момента заключения в СИЗО, ему не удалось пообщаться с форвардом "Зенита" Александром Кокориным."У меня всё хорошо. С Сашей до сих пор не удаётся пообщаться. Терпим, а что поделать", — сказал Мамаев News.ru.