Дмитрий Маликов хочет поболеть за "Локомотив" после выступления на "РЖД Арене"

Народный артист России Дмитрий Маликов, который выступит на "РЖД Арене" перед матчем 15-го тура РПЛ "Локомотив" - "Урал", поблагодарил московский клуб за приглашение и пообещал поддержать их на игре с екатеринбуржцами."Спасибо за приглашение! Билетик мне оставьте. С удовольствием останусь на матч и поболею за "Локо", — написал Маликов.