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Дмитрий Маликов хочет поболеть за "Локомотив" после выступления на "РЖД Арене"

Народный артист России Дмитрий Маликов, который выступит на "РЖД Арене" перед матчем 15-го тура РПЛ "Локомотив" - "Урал", поблагодарил московский клуб за приглашение и пообещал поддержать их на игре с екатеринбуржцами.

"Спасибо за приглашение! Билетик мне оставьте. С удовольствием останусь на матч и поболею за "Локо", — написал Маликов.
Теги: Локомотив
Сегодня, 21:09
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