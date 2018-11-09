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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Дмитрий Маликов хочет поболеть за "Локомотив" после выступления на "РЖД Арене"
Народный артист России Дмитрий Маликов, который выступит на "РЖД Арене" перед матчем 15-го тура РПЛ "Локомотив" - "Урал", поблагодарил московский клуб за приглашение и пообещал поддержать их на игре с екатеринбуржцами.
"Спасибо за приглашение! Билетик мне оставьте. С удовольствием останусь на матч и поболею за "Локо", — написал Маликов.
"Спасибо за приглашение! Билетик мне оставьте. С удовольствием останусь на матч и поболею за "Локо", — написал Маликов.
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