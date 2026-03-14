В руководстве махачкалинского "Динамо" прокомментировали победу над "Оренбургом"

- Я считаю, что победа достигнута достаточно уверенно.
Опасения были перед игрой в связи с тем, что "Оренбург" пару игр провел на очень хорошем уровне, особенно с "Зенитом". Но наша команда не позволила сопернику раскрыться в полной мере, - приводит слова Гаджиева "Матч ТВ".
Вчера, 13 марта, махачкалинское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над "Оренбургом" в матче 21 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Джавад.
По итогам 21 сыгранного тура команда Вадима Евсеева располагается на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе. Оренбуржцы на данный момент занимают 14 место с 18 очками в своем активе.