Семин высказался о предстоящем матче "Зенит" - "Спартак"

- Ожидаю хорошей и интересной игры с полным стадионом болельщиков. На мой взгляд, фаворита нет. "Спартаку" и "Зениту" крайне необходима победа.
Наверное, обе команды не в лучшем положении перед матчем, потому что задачи были другие, - цитирует Семина "Чемпионат".
Сегодня, 14 марта, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе сыграет с московским "Спартаком" в матче 21 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по столичному времени. В первом круге чемпионата России команды сыграли вничью - 2:2, встреча проходила в Москве.
После 20 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками, петербуржцы располагаются на второй строчке с 42 баллами в своем активе.