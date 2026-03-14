Сенников дал точный прогноз на матч "Зенит" - "Спартак": петербуржцы имеют преимущество

- У "Спартака" есть характер, они хорошо играют в атаке. "Зенит" сейчас не в лучшей своей форме. Петербуржцы умеют настраиваться на важные матчи. Для "Спартака" это очень принципиальная игра. Если они победят, то до "Зенита" будет четыре очка. В случае победы "Спартак" ворвётся в золотую гонку.
"Зенит" имеет преимущество, играет дома. У "Спартака" есть проблемы в обороне. Тем не менее мой прогноз – ничья со счётом 1:1, - цитирует Сенникова Metaratings.
Сегодня, 14 марта, петербургский "Зенит" примет на домашнем стадионе московский "Спартак" в матче 21 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по столичному времени. В первом круге команды сыграли вничью в Москве - 2:2.
По итогам 20 сыгранных туров сине-бело-голубые располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России с 42 набранными очками - отставание от лидирующего "Краснодара" составляет один балл. Команда Хуана Карседо занимает шестое место в таблице с 35 баллами в своем активе.