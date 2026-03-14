Представитель Захаряна объяснил, с чем были связаны травмы футболиста "Реала Сосьедад"

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, высказался о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
По словам агента, Захарян восстановился после травм, а повреждения были связаны со стечением неблагоприятных обстоятельств.

- Травмы Арсена позади. Сейчас он отлично готов и выходит в составе. С чем были связаны травмы? С обстоятельствами.

Только залечил одну травму, тут же получил вторую на тренировке. Просто возникла такая ситуация. Это было стечение обстоятельств, а не результат плохой подготовки, - цитирует Голубина Metaraitngs.

В текущем сезоне Арсен Захарян провел за испанский "Реал Сосьедад" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет один забитый мяч. Российский полузащитник выступает за клуб с лета 2023 года, его контракт рассчитан до конца июня 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 7,5 миллионов евро.

